Vox seguirá en la calle si el TC dictamina la constitucionalidad de la 'ley de amnistía'

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido este lunes de que si finalmente el Tribunal Constitucional (TC) dictamina la constitucionalidad de la ley de amnistía, "no habrá sentido común que lo resista ni demócrata que lo entienda", y ha avisado de que seguirán llamando a la calle.



Garriga ha asegurado en RNE que, llegado el caso, acatarán la resolución de la corte de garantías, pero mantendrán las movilizaciones al considerarlo una "injusticia" y la "primera fase del golpe" de Estado al que seguirá después el referéndum de autodeterminación.



Ha acusado al PSOE de estar "secuestrando la democracia" y "ellos sabían muy bien y tenían muy claro definido su plan, de ahí que llevaran tiempo intentando y lo lograron con éxito asaltar los contrapoderes al legislativo y al poder judicial".



"Y ahí también hay que señalar al Partido Popular por cómo cedieron y permitieron que el Partido Socialista llegara a controlar el Tribunal Constitucional", ha subrayado.



Ha insistido en que no entienden la actitud del PP, al que no ven dispuesto a combatir "como espera el pueblo español" el "golpe" de Pedro Sánchez y los partidos independentistas.



Concretamente, ha criticado que no detenga la tramitación de la ley de amnistía en el Senado ni apruebe la ilegalización de Junts y ERC, así como que pacte comisiones parlamentarias con el PSOE y Sumar.



También que desde el PP se "señale" a Vox, su socio "principal", y le pida que no se presente a las elecciones gallegas.



"Nosotros, en un momento tan grave, vamos a plantar cara en las calles, en los tribunales y en los parlamentos y aspiramos a hacerlo de la mano del Partido Popular, con una acción coordinada", ha reiterado.

