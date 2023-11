'Cuéntame cómo pasó' llega a su final tras 22 años, mucho éxito y alguna polémica

Hace 22 años TVE estrenaba una serie sobre una familia española durante el franquismo por la que solo el canal público apostó. Se llamaba 'Cuéntame' -posteriormente 'Cuéntame cómo pasó'- y 420 capítulos después se despide como uno de los hitos de la televisión en España.

En las 23 temporadas que ha durado, las aventuras de la familia Alcántara han servido para trazar un -ajustado a veces y exagerado otras- retrato de España desde 1968 a 2001, el año en el que comenzó la emisión y en el que se desarrolla el último capítulo de la serie, que se podrá ver este miércoles.

Los Alcántara, con Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato) a la cabeza, han sido testigos y protagonistas en primera persona de acontecimientos como la victoria de Massiel en Eurovisión, la llegada del hombre a la Luna, la muerte de Franco, la aprobación del divorcio o la boda de Lolita.

Éxito de público y crítica

La clave del éxito, en opinión de su creador, MIguel Ángel Bernardeau, ha sido "la proximidad y la cercanía" que el público ha encontrado con los personajes de la serie.

Declaraciones a EFE tras recibir la serie el Premio Nacional de Televisión en 2009, un galardón que se une a dos premios Ondas, más de 30 Iris, dos Antenas de Oro o 4 Fotogramas de Plata. Además de una nominación en 2003 a los Emmy.

Y junto a los premios, un apoyo casi continuo del público, con grandes datos de audiencia en las primeras temporadas, aunque también tuvo que superar más de una crisis tanto de audiencia como de respaldo por parte de RTVE, que a punto estuvo de cancelar la emisión tras la temporada 17, cuando Atresmedia lanzó una oferta por los derechos.

Entre la tercera y la sexta temporada fue cuando 'Cuéntame' obtuvo sus mejores datos, superando cada año los seis millones de espectadores de media. Este año, en la última, la audiencia ha oscilado entre el 10 y el 13,3 por ciento, con poco más de un millón de espectadores.

Un amplio y cambiante elenco

En sus 22 años el reparto ha permanecido casi sin cambios en los papeles principales.

Junto a Arias y Duato, el elenco de los protagonistas se completaba con los jóvenes Irene Visedo (Inés), Pablo Rivero (Toni) y Ricardo Gómez (Carlos), además de la abuela Herminia, a la que ha interpretado la veterana María Galiana.

Tan solo Visedo se ausentó temporalmente de la serie y fue sustituida por Pilar Punzano, que interpretó a Inés en casi un centenar de capítulos.

La familia aumentó con la llegada de María (Carmen Climent es su última época), aunque junto a ellos hubo muchos otros personajes que casi eran Alcántara, como Desi (Roberto Cairo), Clara (Silvia Espigado), Luis (Manuel Dios) o Karina (ELena Rivera).

Sin olvidar los incontables rostros conocidos que pasaron por los decorados que la productora (Grupo Ganga) construyó en la localidad madrileña de Pinto, para recrear el barrio de San Genaro.

Toni Leblanc, Fernando Fernán Gómez, Terele Pávez, José Sancho, Enrique San Francisco, Jordi Rebellón, Juanjo Puigcorbé, Silvia Abascal, Antonio Resines o Javier Ambrossi son algunos de los nombres que han formado parte de 'Cuéntame'.

Pero no todo ha sido gloria, también ha habido polémicas

Colaboraciones más o menos prolongadas y con personajes que fueron desapareciendo de la serie, como ocurrió con el de Miguel (Juan Echanove), el hermano de Antonio, que formó una divertida pareja con Paquita (Ana Arias), la sobrina de Mercedes.

Echanove permaneció doce temporadas en la serie, que abandonó porque los guionistas no veían futuro a su personaje. "No me voy por voluntad propia", aseguró el actor, que se quejó públicamente de las formas en las que se produjo su salida.

Pero la mayor polémica de estos años fue la acusación contra Arias y Duato por un fraude a Hacienda por evadir el pago de impuestos, precisamente por ingresos obtenidos con su trabajo en la serie.

La Fiscalía ha pedido 32 años de cárcel para Duato y 27 para Arias en un caso -aún pendiente de juicio- en el que también está implicado Bernardeau, creador de la serie y marido de la actriz.

Pero polémicas aparte, 'Cuéntame' ha marcado toda una época de la ficción televisiva en España y cuando hace dos años se emitió un episodio que saltaba al futuro para mostrar la muerte de Antonio, la revolución fue considerable.

Este miércoles se emitirá por última vez la cabecera de la serie, con la versión de la popular canción que le da título con la voz de Ana Belén, la misma que la interpretó en las primeras temporadas -luego sería el turno de Miguel Bosé, Ana Torroja o Los Secretos-.

