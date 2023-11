Alonso: “Ha sido de 10. Junto a 2012, no recuerdo una temporada tan buena como ésta”

El español Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró este domingo que su 2023 ha sido de 10 y que, junto a 2012, no recuerda “una temporada tan buena como ésta”, pero también se mostró autocrítico y dijo que hay “muchos deberes por hacer” porque el coche no acabó “tan fuerte” como empezó y eso “hay que entenderlo” para después analizarlo.



“Este fin de semana nos dio justo para pelear con AlphaTauri y eso no es suficiente para la ‘33’”, dijo Alonso, en referencia al triunfo que busca en la Formula Uno, después de acumular 32 victorias en la competición automovilística.



No obstante, señaló que “la temporada es increíble independientemente de esta carrera” y dijo que ser “cuarto o séptimo en pilotos no cambia nada”, pero “faltó coche para dar más batalla a McLaren”, aunque resaltó sus ocho podios.



También comentó que esta fue la mejor temporada de la historia de la escudería, por lo que insistió en que “quién” le hubiera dicho hace doce meses lo que iba a ocurrir este año.



En cuanto a la carrera, explicó que siempre estuvo con tráfico y que fueron “con la lengua fuera” para seguir el ritmo del japonés Yuji Tsunoda (AlphaTauri) al principio, por lo que optó por parar, cambiar de estrategia a dos paradas y empezar “el ‘efecto dominó’”.



Asimismo, sostuvo que las batallas les “venían mal” porque eran lentos en velocidad punta, pero celebró que en el último ‘stint’ aún pudieron adelantar a Tsunoda y al británico Lewis Hamilton (Mercedes), pese a las protestas del británico.



“Protestó que frené en la curva 5, pero once años después, como en Canada 2012, hicimos el mismo juego del gato y el ratón. Tiene mucha calidad y experiencia pero yo tengo más”, bromeó el asturiano.

