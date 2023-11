Jorge Martín acaba por los suelos con su sueño de ser campeón

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) acabó por los suelos con su sueño de ser campeón del mundo de MotoGP en un Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el que venció el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que se proclamó campeón.



En apenas cinco vueltas se supo ya el nombre del campeón del mundo 2023 de MotoGP, al irse por los suelos el español y contentarse el italiano con protagonizar una carrera a la defensiva que, dadas las circunstancias de carrera, incluso le permitió pelear por la victoria, la séptima de una temporada en la que suma su tercer título mundial.



Bagnaia fue campeón del mundo de Moto2 en 2018 y en 2022 y 2023 ha logrado el título, consecutivamente, de MotoGP.



No comenzó demasiado bien la carrera para el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), quien a pesar de ser el autor de la 'pole position' de MotoGP, se vio penalizado por la sanción de pérdida de tres posiciones en la formación de salida por hacer caso omiso de la bandera negra con punto naranja que se le mostró durante el último entrenamiento libre de la matinal dominical al tener problemas con su motor.



En un determinado momento de la corta sesión de apenas diez minutos, la Aprilia de Maverick Viñales comenzó a soltar un humo blanco que parecía síntoma inequívoco de rotura de algún elemento del mismo, lo que inmediatamente hizo que Dirección de Carrera mostrara esa bandera para evitar que pudiese dejar algún tipo de líquido deslizante en la pista, sin que el español hiciese caso de la misma, lo que motivó su sanción.



Luego se confirmó que la moto de Maverick Viñales no había roto motor, sino que simplemente había quemado un exceso de aceite expulsado por los respiradores del mismo.



Pero, Maverick Viñales pasó de ocupar el sitio de privilegio en la primera línea de salida, a ver por delante de él, desde la segunda línea, al italiano 'Pecco' Bagnaia, el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23) y el australiano Jack Miller (KTM RC 16).



La salida iba a ser uno de los momentos determinantes de la carrera y, al apagarse el semáforo, 'Pecco' Bagnaia, que se 'encontró' con la 'pole position' por esa sanción a Viñales, aprovechó su oportunidad para comandar la carrera, pero Jorge Martín, en apenas dos curvas, había pasado de la sexta a la segunda posición, manteniendo un pulso espectacular con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16).



Bagnaia intentó tirar con fuerza para abrir un rápido hueco, pero Martín sabía que tenía que impedir la fuga del italiano para tener alguna opción de optar al título mundial y pegado a él como una 'lapa'.



Jorge Martín intentó adelantar a final de recta al principio de la tercera vuelta y se coló en la apurada de frenada por lo que para evitar la caída se tuvo que salir y pudo regresar a pista pero en la octava posición, justo por delante del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).



Con Bagnaia líder, acuciado por entonces por Brad Binder, a Martín se le complicó y mucho la posibilidad de luchar por el título mundial, pero no desesperó el español y esperó su oportunidad, vuelta a vuelta, para intentar recuperar todo el terreno cedido.



Hasta en dos ocasiones Martín intentó superar a Viñales, un objetivo que consiguió a la tercera, pero el español iba totalmente 'alocado' y en la cuarta curva del trazado, en la quinta vuelta, tocó por detrás a Marc Márquez y su Honda RC 213 V y ambos acabaron por los suelos.



Márquez se dio un 'durísimo' golpe al volar por los aires, mientras que Martín deslizaba a gran velocidad sobre la grava, ambos sin daños físicos de consideración, aunque el ocho veces campeón del mundo de motociclismo pasó por el centro médico del circuito.



La reacción en el muro de Ducati fue inmediata, avisando a su piloto 'Pecco' Bagnaia de que el único contendiente en la pelea por el título había quedado fuera de carrera.



A partir de ese momento Bagnaia se relajó, soltó el acelerador y dejó que los dos pilotos oficiales de KTM, el surafricano Brad Binder y el australiano Jack Miller, le superasen sin excesivos problemas.



La carrera fue perdiendo poco a poco contendientes, tras la caída de Marc Márquez y Jorge Martín, con los percances protagonizados por el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23), el español Augusto Fernández (Gas Gas RC 16) y Pol Espargaró (Gas Gas RC 16), que acabó la carrera aunque con dos vueltas perdidas.



Brad Binder cometió un error que le hizo perder varias posiciones y en su intento de remontar fue muy agresivo al adelantar a Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), por lo que fue sancionado con la pérdida de una posición, pero el surafricano no desesperó y continuó con su remontada, mientras que por delante, en el decimonoveno giro, se iba al suelo Jack Miller y el campeón mundial se 'encontraba' nuevamente con el liderato de la carrera.



Bagnaia aguantó en cabeza perseguido por el francés Johann Zarco, pero hasta ellos llegó con un 'tsunami' el italiano Fabio di Giannantonio, que no se lo pensó dos veces a la hora de intentar adelantar a Zarco e intentar hacer lo propio con el ya campeón del mundo.



Las dos últimas vueltas iban a ser intensas, con un 'Diggia' que había fijado ya su objetivo en Bagnaia, pero que no pudo con él y se tuvo que conformar con la segunda plaza, por delante del francés Johann Zarco.



Brad Binder logró remontar hasta la cuarta plaza, por delante de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) y Maverick Viñales, que coparon las diez primeras posiciones.

