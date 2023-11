Sofía Cristo pone a su madre en su sitio tras las declaraciones de su hermano

Tras la entrevista de su hermano en televisión, Sofía Cristo ha tomado la decisión de no seguir alimentando su testimonio y aseguraba ante las cámaras que no iba a hacer ninguna declaración al respecto, pero dejando claro que no estaba de acuerdo con lo que el "hijo de mi madre" ha expuesto públicamente.

Este sábado hablábamos de nuevo con la dj y nos confesaba que "no" había visto la entrevista de su hermano y volvía a hacer hincapié que prefería no hacer comentarios al respecto de sus últimas declaraciones: "No voy a hablar de lo que ha dicho o ha dejado de decir".

Eso sí, por encima de todo Sofía aseguraba que "voy a apoyar siempre a mi madre" porque "tengo una madre increíble, maravillosa y que nos ha dado absolutamente todo, y no solamente a nivel material, sino a nivel amor, cariño y todo. Y se ha dejado la piel por nosotros".

Esperanzada con que su hermano se de cuenta de lo que ha hecho, la dj reflexionaba ante las cámaras: "¿Sabes qué pasa? Que el tiempo pone todo en su sitio y la verdad solo tiene un camino. Entonces, no tengo nada más que decir. No voy a hablar de mi hermano".

Además de la entrevista de su Ángel, su madre recibía una trágica noticia el viernes por la mañana al conocer que su hermano había fallecido... por ello, Sofía se alegra de que la vedette haya estado acompañada por toda su familia: "Por supuesto. Mi madre tenía que estar ahí y tenía que despedir a mi tío porque es con quien ha crecido y tenía que estar, por supuesto, por supuesto, por supuesto".

Por último, Sofía nos confesaba que está en contacto todos los días con su madre: "Hablo todos los días con mi madre" y evitaba dar su opinión acerca de la segunda entrevista que su hermano dará en televisión la próxima semana.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es