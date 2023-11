Ucrania lanza un ataque masivo con drones contra las afueras de Moscú y cinco regiones

El Ejército ucraniano lanzó este domingo un ataque masivo con drones contra las afueras de la capital rusa y las regiones de Moscú, Tula, Kaluga, Briansk y Smolensk.



Según informó el Ministerio de Defensa ruso, los veinte aparatos no tripulados enemigos fueron derribados por las defensas antiaéreas durante la madrugada y a lo largo de la mañana.



El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, precisó que durante "el ataque masivo" varios drones fueron abatidos en la afueras de la ciudad.



"En principio, no hay heridos ni grandes desperfectos", dijo.



Los drones no llegaron a alcanzar el territorio de la urbe de 13 millones de habitantes.



Posteriormente, el Gobernador de la región de Moscú, Serguéi Vorobiov, informó de que tres "construcciones" habían sufrido desperfectos de distinta consideración.



Por ese motivo, los aeropuertos internacionales de Domodédovo y Vnúkovo, que se encuentra en los alrededores de la capital rusa, tuvieron que suspender provisionalmente sus actividades.



En total, según la prensa local, 13 vuelos fueron aplazados y tres cancelados, aunque en estos momentos ya han reanudado sus operaciones.



En Tula, región conocida por su industria militar, fueron dos los drones interceptados por el ejército ruso, lo que no impidió que uno de ellos se estrellara contra un edificio de viviendas y uno de sus residentes resultara levemente herido.



Las autoridades de Kaluga no precisaron cuántos fueron los drones que alcanzaron la región, aunque confirmaron que la infraestructura civil no resultó dañada en el ataque.



El Gobernador de la región de Briansk, Alexandr Bogomaz, elevó a cinco los drones enemigos que atacaron su territorio, que limita con Ucrania.



Durante la mañana también informaron de un ataque con drones en la región de Smolensk, que comparte frontera con Bielorrusia.



El ataque ucraniano es una represalia por el lanzado el sábado por Rusia, que incluyó un total de 75 drones, la mayoría de los cuales tenían como objetivo Kiev, donde resultaron heridas cinco personas.

