Dirty Sound Magnet, con su gira “Live in Europe 2023”, en Sala Milwaukee

La banda Dirty Sound Magnet llega con su gira “Live in Europe 2023” a la Sala Milwaukee.

La cita es hoy domingo, día 26 noviembre 2023, en el espacio ubicado en El Puerto de Santa María.

Las entradas están disponibles, si es que queda alguna, están en este enlace digital:

https://www.tomaticket.es/es-es/entradas-dirty-sound-magnet-en-el-puerto-de-santa-maria

La Sala Milwaukee está ubicada en la Avenida de la Bajamar, número 10, de El Puerto de Santa María, Cádiz.

La web especializada Woutick habla de la banda en estos términos:

“El ADN de la banda se remonta a la ancestral «Edad de oro del Rock» (años 60 y 70), pero en lugar de copiar a los héroes del pasado, DIRTY SOUND MAGNET trabajó duro para abrir nuevos caminos. El enfoque de la banda a menudo se ha comparado con Led Zeppelin por su ritmo, energía y virtuosismo instrumental, con una versión más violenta de Pink Floyd y con el misticismo de The Doors. Si a esto le añadimos influencias psicodélicas modernas (Tame Impala, King Gizzard and the Lizzard Wizard, …) y letras sarcásticas basadas en la agitación social actual, la fórmula mágica de DSM está completa.

En directo, la banda es conocida por sus actuaciones explosivas y su fuerte presencia en el escenario. El dinamismo de DSM va desde momentos a toda potencia hasta pasajes de silencio integrados en la música. Los años de experiencia le han enseñado a la banda a ofrecer espectáculos sólidos noche tras noche, dejando espacio para que suceda lo inesperado. Cada show es una experiencia única para la banda y para el público.

En 2017, DSM lanzó su primer álbum Western Lies con el sello berlinés Noisolution. Los resultados fueron instantáneos; con la banda ganando un premio en la categoría de «mejor canción de rock suiza» por su sencillo ‘Homo Economicus’. Entre 2017 y 2020 la banda estuvo de gira sin descanso por toda Europa.

2019 vio el lanzamiento de su épico álbum Transgenic. El álbum estableció a la banda en el top de la escena del rock psicodélico europeo. En medio de su gira gigante promocionando el álbum, el Covid-19 puso el mundo patas arriba y DIRTY SOUND MAGNET tuvo que cancelar los shows restantes de la gira. La experiencia obtenida de las giras los motivó a producir un álbum de sesión en vivo llamado Live Alert que se lanzó el 6 de noviembre de 2020. Estas grabaciones en vivo muestran la energía pura de la banda y la capacidad de improvisación de los músicos. Para sorpresa de la banda, se convirtió en su álbum más querido y exitoso hasta la fecha.

Durante estos tiempos difíciles lejos de los escenarios, DIRTY SOUND MAGNET también grabó un ambicioso álbum de estudio que se lanzó a principios de 2022 con el título «DSM III» a través de Hummus Records. La banda creó un sonido muy natural y auténtico y, por lo tanto, mantuvo la producción simple con solo unos pocos micrófonos y una mesa de mezclas antigua. Al final, resulta que el trío nunca ha sonado más poderoso y orgánico”.

