El Congreso se engalana para su apertura solemne, que dará paso al Día de la Constitución

El Congreso de los Diputados se vuelve a engalanar esta semana con su dosel o baldaquino para recibir a los reyes, que presidirán la celebración de la solemne apertura de las Cortes de esta Legislatura. Un acto que dará paso a las jornadas de 'Puertas Abiertas' de las Cortes por la celebración del 45 aniversario de la Constitución.



Además, esta semana en el Congreso se reactiva la maquinaria parlamentaria con la aprobación en el pleno de la Cámara de la reforma del artículo del reglamento por el que los nombres de las comisiones parlamentarias se cambian para adaptarlos a los de los nuevos ministerios, una vez formado el Gobierno.



De hecho se crea una nueva comisión no legislativa, la de Políticas Integrales de la Discapacidad, mientras que la de Infancia y Juventud se transformará en comisión legislativa al tener ministerio propio.



En total el pleno del 28 de noviembre creará ocho comisiones no legislativas, entre ellas la del Pacto de Toledo, la del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, la de RTVE o la de Seguridad Vial y Mixta para el Estudio de los problemas de las adicciones.



De esta forma, la Cámara engrasa motores para las próximos plenos ordinarios, que empezarán el 12 de diciembre y en el que se que debatirá la toma en consideración de la proposición de ley de la amnistía, así como la creación de las comisiones de investigación pactadas por el PSOE con Junts y ERC sobre la "Operación Cataluña", -de espionaje a políticos independentistas-, y la de los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017.



Debates parlamentarios que se prevén arduos y que se producirán una semana antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el pleno para dar cuenta de los últimos consejos europeos.



Aunque sin duda, la amnistía y el conflicto diplomático abierto con Israel tras la visita de Sánchez a este país y a Palestina, centrarán las críticas de la oposición de PP y Vox.



Un conflicto con Israel -al considerar este país que Sánchez hizo declaraciones "de apoyo al terrorismo" en su último acto en Egipto, donde hizo un llamamiento a que se cumpla el derecho humanitario internacional- que también estará presente en la política parlamentaria de esta semana, que celebra la solemne apertura de las Cortes en presencia del rey.



De nuevo, senadores y diputados coincidirán en el hemiciclo, donde volverán a retirarse los escaños para colocarse sillas revestidas de tapiz rojo, para aumentar su capacidad.



El acto comenzará a las 11:00 de la mañana cuando Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor regresen a la Carrera de San Jerónimo para presidir esta apertura.



La familia real recibirá honores militares y entrará por la escalinata de la Puerta de los Leones, que lucirá de nuevo el dosel de gala o baldaquino, de 130 metros cuadrados y 220 kilos de peso y que se utiliza para las sesiones más solemnes que tienen lugar en la sede parlamentaria.



Felipe VI pronunciará un discurso tras la intervención de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y dará por inaugurada la legislatura.



Un acto que finalizará con un desfile militar frente a las Cortes y que se produce días antes de que el Congreso y el Senado abran sus puertas a los ciudadanos para conmemorar el 45 aniversario de la Constitución.



Ambas cámaras mostrarán su interior al público: el Senado, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, y el Congreso, el 1 y 2 de diciembre.



Las jornadas dde "puertas abiertas" en el Congreso se remontan a 1997 y en ellas la ciudadanía tiene la ocasión de atravesar la célebre puerta de bronce, obra de José María Sánchez Pescador, y recorrer los salones y pasillos del Congreso a través de una visita guiada que comienza en el Vestíbulo de Isabel II.



El momento más esperado es la entrada al hemiciclo o salón de sesiones, donde se celebran los plenos del Congreso.



Las visitas comenzarán a las 9:30 de la mañana y finalizarán a las 19:00 horas, aunque en la web del Congreso cuelga el cartel de no hay entradas, salvo para los mayores de 65 años que pueden acudir con un acompañante sin necesidad de reserva.

