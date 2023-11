Las chirigotas del Selu y del Sheriff abrirán el COAC 2024

Duelo de chirigotas favoritas en el primer día del Concurso Oficial de Agrupaciones de Cádiz de 2024, que abrirán dos agrupaciones de Huelva. El sorteo ha querido "emparejar" en el primer día de concurso a dos de las máximas aspirantes al triunfo: las chirigotas del Selu y la del Sheriff, que además ejercerá como pregonero del Carnaval.

El teatro del títere de la Tía Norica acogió el sorteo "navideño" más esperado en Cádiz, el del orden de actuación el COAC 2024, tanto en la categoría de adultos como en las de cantera. Presentado por Enrique Miranda (Onda Cádiz), en la presidencia se encontraban la teniente de alcalde delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, los presidentes de los jurados de adultos y la cantera, Juan Carlos Reina Villar y César Augusto Dos Santos Cañas respectivamente, y los secretarios de las dos categorías, Domingo Acedo Moreno en los mayores y Lola Macías Recuerdo en la cantera.

El coro de Huelva 'La rendición de los bribones' abrirá el COAC 2024, el 9 de enero a las 20.00. Curiosamente, le seguirá la comparsa 'Los atrapaos', también de Huelva.

Pero la noticia es que también cantará el primer día el Selu, plato fuerte que no se hará esperar ('Que ni las hambre las vamo a sentí'), a quien seguirá la comparsa algecireña 'El paraíso de Momo' y otro grupo muy esperado, la chirigota del pregonero. 'El grinch de Cai', del Sheriff, cantará penúltima de la noche para dar paso a la comparsa 'Vuelve ya el 3x4', de los hermanos Pastrana.En total, se han inscrito 145 grupos, incluyendo 22 agrupaciones infantiles y 14 juveniles.

En adultos, el COAC 2024 contará con la participación de 109 agrupaciones, justo el mismo número del pasado año. Esta vez, se distribuyen entre 15 coros, 54 comparsas, 35 chirigotas y 5 cuartetos, que comenzarán a desplegar sus coplas el 9 de enero.

17 sesiones tendrá una de las fases preliminares más largas que se recuerdan, aunque siendo cada noche más corta al actuar únicamente seis agrupaciones entre semana y siete de viernes a domingo. Del 9 al 25 de enero se celebrará esta primera criba, dando paso a los Cuartos de Final (26 de enero a 1 de Febrero).

El penúltimo paso serán las cuatro semifinales, a celebrar entre los días 4 y 7 de Febrero. La Gran Final de adultos está prevista para el 9 de Febrero, mientras que las finales de cantera se celebrarán el 2 y 3 de Febrero (infantiles y juveniles, respectivamente).

Previamente al sorteo de adultos se había celebrado el de la cantera, donde la chirigota ‘Tochiko Mikay’ será la encargada de abrir el telón el sábado 13 de enero a las 12 del mediodía, un horario que es una de las grandes novedades que trae este año el COAC. Las preliminares en infantiles serán los días 13, 14 y 20 de enero y comparecerán un total de 22 agrupaciones.

Por su parte, en la categoría de juveniles abrirá el concurso ‘Los últimos supervivientes de la invasión extranjera’ el sábado 27 de enero a las 12 del mediodía.

En total serán 14 agrupaciones repartidas en dos preliminares los días 27 y 28 de enero. Todas las sesiones de la cantera serán a las doce del mediodía y en todos esos días habrá doblete con los adultos a partir de las 20 horas.

Beatriz Gandullo ha intervenido antes del inicio del sorteo, donde ha agradecido a todas las agrupaciones su participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas: “Vosotros sois los grandes protagonistas. No podríamos hablar de Carnaval y no podríamos disfrutar de esta gran fiesta,. Estamos agradecidos y orgullosos de vosotros. Ninguna ciudad tiene la suerte de contar con un escenario como el Gran Teatro Falla y nadie puede contar con más de cien agrupaciones para hacer grande este concurso”.

También ha agradecido a todos los colectivos que han estado presentes en el Consejo de Participación del Concurso “que han puesto su cariño y tiempo para organizar este COAC 2024. Queríamos que los cambios que se produjeran vinieran de la mano de la fiesta”. También ha dado las gracias a los jurados de las distintas categorías, a los técnicos municipales, y al resto de compañeros del equipo de Gobierno y de la Corporación municipal, algunos de los cuales han estado presentes en el Teatro del Títere.

- CALENDARIO COMPLETO DEL COAC 2024 EN CATEGORÍA DE ADULTOS -

1ª Preliminar - 9 de enero

Coro: 'La rendición de los bribones'

Comparsa: 'Los atrapaos'

Chirigota: 'Que ni las hambre las vamo a sentí'

Comparsa: 'El paraíso de Momo'

Chirigota: 'El grinch de Cai'

Comparsa: 'Vuelve ya el 3x4'

2ª Preliminar - 10 de enero

Coro: 'El gremio'

Comparsa: 'Los benditos'

Chirigota: 'Los de la arritmia al 3x4'

Comparsa: 'Las mujeres de la vida'

Chirigota: 'Ciego de tronos'

Comparsa: 'Los fabricantes'

3ª Preliminar - 11 de enero

Coro: '¡Qué orgullo de coro!'

Chirigota: 'La alegría de Cai (los apocalípticos)'

Comparsa: 'Con lo bonito que era'

Chirigota 'Anonymous gaditano'

Comparsa: 'La oveja negra'

Chirigota: 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerado'

4ª Preliminar - 12 de enero

Coro: 'El paraíso'

Comparsa: 'Los atlantes'

Chirigota: 'Cariño, necesito mi espacio'

Comparsa: 'El golpe'

Cuarteto: '¡Qué doló de muñeca!'

Comparsa: 'El hum'

Chirigota: 'Los del Canal Sur'

5ª Preliminar - 13 de enero

Coro: 'La dama de Cádiz'

Comparsa: 'Los lengüetas'

Chirigota: 'No le doy más vueltas que me caliento'

Comparsa: 'Los despojaos'

Cuarteto: 'Punk y circo, la lucha contínúa'

Comparsa: 'Los taquilleros'

Comparsa: 'El último gaditano'

6ª Preliminar - 14 de enero

Coro: 'Los luciérnagas'

Chirigota: 'Los super-ego'

Comparsa: 'La fiesta'

Chirigota: 'Sácamela de la boca'

Comparsa: 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida'

Chirigota: '¡Por fin lo despedimos!'

Comparsa: 'Los estrellaos'

7ª Preliminar - 15 de enero

Coro: 'Despierta'

Comparsa: 'Pueblejito la Frontera'

Chirigota: 'No hay verano sin besos'

Comparsa: 'Agüita tapá'

Chirigota: 'Carnaval, me cago en tus muertos'

Comparsa: 'Los retratistas'

8ª Preliminar - 16 de enero

Coro: 'La fiesta de los locos'

Comparsa: 'La huella'

Chirigota: 'La alegría de mi casa'

Comparsa: 'Los amuletos'

Chirigota: 'Lo mío es peor'

Comparsa: 'La última canción'

9ª Preliminar - 17 de enero

Coro: 'Los vitamina'

Comparsa: 'Qué bonita es Cádiz'

Chirigota: 'La historia interminable'

Comparsa: 'La alegría de Cádiz'

Chirigota: 'El niño de Isabelita 2'

Comparsa: 'La muralla'

10ª Preliminar - 18 de enero

Coro: 'Los iluminados'

Comparsa: 'Welcome to Cádiz... picha!'

Chirigota: 'Los excalvos'

Comparsa: 'Momosapiens'

Chirigota: 'No eres tú, soy yo (los egocéntricos)'

Comparsa: 'Los gritos de Cádiz'

11ª Preliminar - 19 de enero

Coro: 'La piñata'

Comparsa: 'La consentida'

Comparsa: 'Los ofendiditos'

Cuarteto: 'En mi caseta cabe todo el mundo'

Comparsa: 'El barrio calavera'

Chirigota: 'La callejera invisible'

Comparsa: 'El cielito de los cómicos'

12ª Preliminar - 20 de enero

Coro: 'Asesinato en el Cádiz Exprés'

Comparsa: '¡Se prohíbe el cante!'

Cuarteto: '¡He vuelto! (El Barrio)'

Comparsa: 'El apotecario'

Chirigota: 'Los pihorror'

Comparsa: 'Los sacrificaos'

Chirigota: 'Te como tu cara'

13ª Preliminar - 21 de enero

Coro: 'La coctelera'

Chirigota: 'El malo más malote de las pelis de Harry Potter'

Comparsa: 'El joyero'

Cuarteto: 'Los cocos de Cadi'

Comparsa: 'Cádiz puro'

Chirigota: 'La última y nos vamos'

Comparsa: 'Los despertadores'

14ª Preliminar - 22 de enero

Coro: 'El baúl de la Piquer'

Comparsa: 'El paseíto'

Chirigota: 'Me tienes frito'

Comparsa: 'Los colgaos'

Chirigota: 'El planeta de los litios'

Comparsa: 'Los poquito a poco'

15ª Preliminar - 23 de enero

Coro: 'Este coro es de locos'

Comparsa: 'Donde fuimos felices'

Chirigota: 'Los gallitanos'

Comparsa: 'Los refugiados'

Chirigota: 'La chirigota clásica'

Comparsa: 'Cadígenas'

16ª Preliminar - 24 de enero

Comparsa: 'La comparsa de Doña Cuaresma'

Chirigota: 'Los Plácidos Domingos'

Comparsa: 'El último imperio'

Chirigota: 'Los que salieron perdiendo'

Comparsa: 'Las herederas'

Comparsa: 'Los maestros'

17ª Preliminar - 25 de enero

Comparsa: 'El aventurero'

Chirigota: 'Que no se pierda la carga'

Comparsa: 'La tinta obrera'

Chirigota: 'Los Chabolis'

Comparsa: 'Y seguimos cantando'

Chirigota: 'Tú hazme caso a mí'

Comparsa: 'La chirigotera'

