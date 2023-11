Tres artistas gaditanos hoy sábado en el Alhambra MonkeyWeek

Estos son los tres artistas gaditanos que estarán actuando hoy en el Alhambra MonkeyWeek en la ciudad de Sevilla.

GHOULJABOY: CONTROL DE TIERRA.

SALA X ESCENARIO VACKSTAGE. 2:15 HORAS.

“OH NO SYZYGY!”, su último LP, ha vuelto a demostrar que no estamos sólo ante uno de los artistas nacionales más prolíficos, sino también uno de los más talentosos. Con suma facilidad para sacudirse etiquetas, el jerezano dejó atrás los coqueteos con el trap, los devaneos post-punk e incluso guiños al hiperpop para, a través de “Dreamcore”, consolidarse como una rara ave en nuestra escena, con personalidad propia. . Un auténtico artista capaz de evocar por igual a Childish Gambino y Haruomi Hosono y colaborar con el americano Dent May o el francés Myd.

SHERRY FINO. AIEnRUTa-Artistas.

ESCENARIO HOLIDAY. SALA AIE. 20:30 HORAS.

Detrás de este nombre se encuentra la banda formada por los productores jerezanos Manu Flores y Aytami, y el lebrijano Quentin Gas, la penúltima propuesta para sumarse a esa recuperación del folklore y el flamenco andaluz desde una perspectiva contemporánea que nos viene deleitando en los últimos tiempos. . En “Olajay” —que significa “maldición” en caló— proclaman su discurso sonoro entre lamentos y beats, sin miedo a coquetear con ritmos orientales o incursiones del hip hop, con la indispensable colaboración de Eddie Coopermen (Space Surimi) y Berna.

JOSÉ DE LOS CAMARONES. PRODUCTORES SERIE GONG.

ESCENARIO FUNDACIÓN SGAE. 15:00 HORAS.

El mismo río Guadalete que vio a José dedicarse a la marisquería también fue testigo de cómo florecía con fuerza su pasión por el flamenco. José es el alma flamenca de Jerez, con letras llenas de vida y desamor para los desposeídos. ¿Quién es él? Pues imagínate fusionar la intensidad del Chocolate con el alma de Curro de Utrera. Su arte es más que cantar: es una filosofía de vida. Sus melodías van desde las soleás hasta las seguiriyas, y en “Anclé mi alma” su genialidad trasciende mezclando la poesía de Neruda con las guitarras eléctricas. De mariscador callejero a estrella codiciada, incluso de Gucci, José es flamenco en estado puro.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es