El Alavés arrolla al Granada (3-1)

El Deportivo Alavés arrolló al Granada este viernes con un contundente 3-1 que confirmó las buenas sensaciones del equipo vasco y acabó por encender todas las alarmas en un conjunto nazarí que no consigue reaccionar.



Un tempranero gol en propia puerta de Raúl Torrente a los once minutos allanó el camino de los albiazules, que tuvieron mucha contundencia de cara a puerta. Al descanso ya ganaban por 2-0 con otro tanto de Abde Rebbach en el minuto 38 y poco después de pasar por vestuarios, Samu Omorodion, uno de los más destacados, cerró el duelo.



Solo Uzuni pudo recortar distancias desde los once metros en un choque dominado por los alavesistas.



El encuentro comenzó muy vivo, sin medio campo y con constantes llegadas de los dos equipos. El Granada se plantó en los dominios de Antonio Sivera con más peligro.



Pero la velocidad de los locales comenzó a marcar diferencias y a los once minutos ya se había adelantado. Una contra vertiginosa bien conducida por Jon Guridi acabó con un gol en propia puerta de Raúl Torrente, tras intentar despejar un remate de Samu Omorodion, que hizo un desmarque perfecto para cazar un pase de Javi López.



La parroquia alavesista reclamó hasta en dos ocasiones la pena máxima, pero el colegiado no lo consideró así en los momentos más comprometidos para el Granada, golpeado tras el gol encajado.



Mientras el conjunto de Paco López se recomponía, el Glorioso sacaba chispas a su banda izquierda, la más productiva durante la mitad del primer asalto.



A los visitantes les empezó a perseguir la precipitación al verse por detrás, aunque insistían en bloquear la salida de su rival a través de Ander Guevara, que estuvo muy vigilado en todo momento.



Pero los centrales del Granada tuvieron que prestar mucha atención a jugadores como Luis Rioja, que buscó el desborde en todo momento, y a la velocidad de Samu Omorodion.



El equipo andaluz cambió su planteamiento en varias fases y apostó por el balón largo para conectar con sus referencias ofensivas, Uzuni y Lucas Boyé, que comenzaron con fuerza pero se fueron diluyendo.



El desorden de los de Paco López volvió a salir a la luz y de nuevo ocurrió por su banda derecha. Jon Guridi encontró una puerta abierta y conectó con Abde Rebbach, que ante la imposibilidad de dar el pase, se acomodó el balón en la pierna derecha para superar a André Ferreira por el segundo palo en el minuto 38.



El descanso activó al Granada, que volvió a encontrar su mejor versión para llegar con peligro a la meta local, aunque descuidó tanto su espalda que la velocidad del Alavés volvió a poner en problemas a la zaga nazarí.



Los defensas locales se vieron obligados a achicar y despejar balones comprometidos ante un Granada que no dejó de insistir, pero sin hacer trabajar a Antonio Sivera.



Un nuevo error de los de Paco López provocó una recuperación peligrosa del Alavés cerca del área del rival y Samu Omorodion volvió a demostrar su gran momento al rematar a placer un buen balón de Luis Rioja para cerrar el partido.



La fase final del duelo sirvió para que los babazorros se llevaran varias ovaciones en las sustituciones efectuadas por Luis García Plaza y para que el Granada tirara de orgullo con todo en contra.



Los de Paco López marcaron con un penalti transformado por Uzuni en la recta final y Antonio Sivera salvó el segundo en el tiempo añadido de un partido con color albiazul.



- Ficha técnica:



3 - Alavés: Sivera; Gorosabel, Abqar, Marín, Javi López; Guevara (Benavídez, min.69), Guridi (Hagi, min.74), Blanco; Luis Rioja (Tenaglia, min.90), Rebbach (Sola, min.69) y Samu Omorodion (Kike García, min. 74).



1 - Granada: André; Manafá (Ricard, min. 79), Ignasi Miquel, Torrente, Carlos Neva; Gumbau, Gonzalo Villar (Ruiz, min.62), Melendo (Weissman, min. 79), Carreras (Puertas, min.62); Uzuni y Lucas Boyé (Diedhiou, min.62)



Goles: 1-0, min.11: Torrente, en propia puerta. 2-0, min.38: Rebbach. 3-0, min. 55: Samu. 3-1, min. 86: Uzuni, de penalti.



Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Mostró tarjeta amarilla al local Guevara (min.9) y a los visitantes Villar (min.16) y Boyé (min.59).



Incidencias: partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Mendizorroza de Vitoria ante 15.705 espectadores.

