Xavi confirma la baja de Ter Stegen y el regreso de Frenkie de Jong

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, confirmó este viernes que Marc-André ter Stegen será baja por unas molestias en la espalda ante el Rayo Vallecano, un partido en el que sí que estará el neerlandés Frenkie de Jong, ya recuperado de una lesión en el tobillo derecho.



"Jugará Iñaki Peña. Tenemos confianza absoluta en él y está cien por cien preparado", apuntó en rueda de prensa el técnico catalán sobre la lesión de su portero titular, quien el pasado viernes tuvo que abandonar la concentración con la selección alemana por unas molestias en la espalda.



Con quien sí que podrá contar Xavi es con Frenkie de Jong, ya recuperado de su lesión de la sindesmosis tibioperoneal distal del tobillo derecho.



"Hemos notado la baja de Frenkie cuando no ha estado, como la de Pedri. Está al cien por cien, ya lleva días con el grupo y está disponible", aseguró el preparador azulgrana.



Tanto el neerlandés como el español deberán sumar fuerzas en el centro del campo tras la lesión de Pablo Páez Gavira 'Gavi', que se pierde lo que resta de temporada y de quien Xavi dijo que es "insustituible".



"Es una baja importante por la pasión, las ganas y el coraje que pone. Nos aporta muchísimo y el de mañana es un partido donde precisamente necesitaríamos a Gavi", señaló.



El egarense tuvo la misma lesión que el de Los Palacios en 2005 y, por ello, compartió con el joven volante su experiencia.



"Tuve la experiencia personal que eso me hizo mejor futbolista, más maduro. Fui consciente que tenía que cuidarme un poco más, hacer la prevención cuando tocaba, cuidar los detalles. Le he dicho que lo más importante ahora es que se recupere bien", detalló.



Xavi negó cualquier tipo de conflicto con el seleccionador español, Luis de la Fuente, por la lesión de Gavi: "Con De la Fuente tengo muy buena relación. Me llamó el lunes o el martes. No veo que sea un problema de gestión del entrenador, sino de calendario".



Es por ello que resaltó que una posible solución es que los jugadores "hagan ocho o nueve meses con su club y luego que vayan con sus selecciones para evitar viajes", una idea que cree que "la FIFA se está planteando".



Más allá de los centrocampistas disponibles, el catalán dio indicios de que otro candidato a ocupar la posición de interior podría ser el extremo diestro Raphael Dias 'Raphinha', aunque abrió la puerta a acometer algún fichaje en el mercado invernal.



"Estoy en contacto con el presidente (Joan Laporta) y Deco a diario. Saben mi postura, escucho la suya, y a partir de aquí habrá un consenso. Hemos perdido un jugador para toda la temporada y veremos si incorporamos a algún jugador", puntualizó.



Sobre el rival de este sábado, indicó que sus jugadores tienen "mentalidad y ganas de ganar, por fin, al Rayo Vallecano", un equipo al que "cuesta ganar en los últimos años".



Xavi dio importancia a la baja del delantero Álvaro García, del que destacó su relevancia "en contragolpe o transición", aunque hizo hincapié en que el conjunto madrileño "también puede jugar con (Thiago Maniel Días) Bebé o (Jorge) De Frutos".



"Ahora tenemos siete partidos antes del parón navideño -dos de 'Champions' y cinco de Liga- que son trascendentes para el devenir de los dos campeonatos", concluyó.

