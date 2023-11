La Iglesia acepta indemnizar a todas las víctimas de abusos sexuales que lo soliciten

La Conferencia Episcopal Española (CEE) está trabajando en la elaboración de un Plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia que incluye indemnizaciones económicas.



Así lo ha anunciado este viernes el secretario general de la Conferencia, César García Magán, quien ha añadido que la Iglesia reparará siempre a las víctimas de abusos, tanto si hay sentencia judicial como cuando no la haya, bien porque el abusador haya fallecido o porque el caso haya prescrito.



En estas situaciones, la Iglesia estudiará caso a caso y "si hay una convicción moral de que ha habido abuso sexual", determinará la indemnización a la víctima.



Preguntado por la cuantía, García Magán ha dicho que la CEE aún no ha calculado un fondo y ha explicado que si existe una sentencia judicial, esta establecerá la cantidad a pagar.



Lo que sí ha indicado es quién asumirá el pago: serán los victimarios o, en su caso, las instituciones implicadas (diócesis o institutos de vida consagrada) pero, "en principio", la Conferencia Episcopal no.



De esta manera, la Iglesia se desvincula del fondo de reparación propuesto por el Defensor del Pueblo en su informe sobre la pederastia en la Iglesia, tal y como ya advirtieron en su día.



"Lo que decimos es que si se crea un fondo para todas las víctimas, participaremos, pero si es solo para las víctimas de la Iglesia, lo gestionaremos nosotros", ha subrayado el portavoz de los obispos.



Así, durante esta semana de reunión de la Asamblea Plenaria, los obispos han aprobado por unanimidad "el íter" de trabajo que ha presentado el servicio de coordinación de las Oficinas de Protección a los Menores, que cuenta con tres líneas de actuación: la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral, que incluye todas las perspectivas, desde la psicológica a la espiritual y también la económica.



No hay plazo para la puesta en marcha de este plan, que se hará "lo antes posible", ha dicho García Magán.



Los obispos han aprobado también un mensaje centrado en las víctimas, a las que piden perdón de manera "explícita, clara y directa".



Este anuncio se produce pocos días antes de la reunión de todos los obispos de la CEE con el papa Francisco en Roma, una reunión que -insisten los prelados- tiene por objeto conocer el resultado de la visita a los seminarios.



"Es un hecho singular y no ocurre todos los días que el papa convoque a un episcopado, pero el cardenal Omella ha estado recientemente en Roma y le han ratificado que (la reunión) es para el tema del seminario", ha subrayado.



Sobre el retraso en la presentación del informe del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, García Magán ha dicho que los obispos reunidos en la Asamblea Plenaria estudian aún este viernes qué decisión tomar.



Ha señalado que Cremades se ha comprometido a entregar el informe el próximo 15 de diciembre y que ahora lo que tienen en la CEE es "un avance provisional". En este sentido, ha explicado que el pasado día 17 recibieron cuatro documentos (ninguno de ellos el informe), uno de ellos un borrador sujeto a cambios y tres anexos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es