Duro golpe para Bárbara Rey: muere su hermano horas antes de la estocada de su hijo

A pocas horas de que veamos la entrevista de su hijo Ángel Cristo Jr al completo en el nuevo programa del prime time de los viernes en Telecinco, '¡De viernes!', Bárbara Rey ha sufrido otro durísimo e inesperado golpe: el fallecimiento de su hermano Salvador.

Destrozada tras las demoledoras declaraciones en las que su hijo la acusa de ser la "verdadera pesadilla" de su casa, de "extorsionar" al Rey Juan Carlos o de darle potentes pastillas en el biberón cuando era tan solo un bebé porque dormía mal y no la dejaba descansar, la vedette ha recibido la noticia de la muerte de uno de los pilares de su vida en Marbella, donde se refugia a la espera de que Ángel rompa su silencio en televisión.

Ha sido su hija Sofía Cristo la que ha anunciado el fallecimiento de su tío en directo en el plató de 'Espejo Público', donde se encontraba comentando el primer episodio de su podcast, 'Adictos y neuróticos', protagonizado precisamente por su madre, que habla sin pelos en la lengua sobre su ludopatía y cómo le costó superar su adicción al juego.

"No tengo el día hoy. Me ha llamado mi madre y ha fallecido mi tío ahora mismo" ha explicado muy seria, revelando que aunque "llevaba muchos años mal" y su relación con él "no era muy estrecha por circunstancias", sí era una persona muy importante para Bárbara: "Se ha criado con él, es su hermano" ha añadido.

"Esta semana es como demasiadas cosas" ha revelado emocionada tras ver unas declaraciones de su madre en las que habla el maltrato que sufrió a manos de su padre, Ángel Cristo. Un momento en el que se ha preguntado en voz alta "cuantas veces no tapas cosas por proteger a personas que son maltratadoras por no hacer daño, por miedo, porque le sigues queriendo...".

"La capacidad de perdón es lo más grande que te puede dar la vida pero a veces llega un momento que uno se cansa de perdonar. Puedes perdonar pero también hay que dejar ir las cosas" ha añadido, sin aclarar si seguía hablando de su padre o en esta ocasión se refiere a su hermano, que ha destrozado a su madre con su inesperado ataque.

