China exime de visado a España y otros 4 países de la UE para primeros 15 días

China anunció hoy que los ciudadanos de España y de otros cuatro países de la Unión Europea no requerirán de visado para entrar en el país si su estancia no supera los 15 días.



“China ha decidido ampliar de manera experimental el alcance de los países con exención de visa unilateral a Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, España y Malasia”, afirmó este viernes en rueda de prensa la portavoz china de Exteriores Mao Ning.



Esta nueva medida, de carácter temporal, se implementará desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2024, expuso la portavoz.



“Los titulares de pasaportes ordinarios de los países mencionados que viajen a China por negocios, turismo, visitas familiares y de amigos, y tránsito por no más de 15 días podrán ingresar a China sin visado", agregó Mao.



La portavoz justificó esta medida con el fin de "facilitar" los intercambios de personal internacional y, a su vez, permitir "la apertura de alto nivel al mundo exterior".



Estos seis países se unen a Japón, Brunéi y Singapur dentro de la lista de naciones que optan a esta exención de un máximo de 15 días, a la que sigue otro grupo de estados, como Ecuador, que no necesitan visado para un máximo de 30 días, o Bosnia y Herzegovina, Armenia, Albania y San Marino, cuyo límite se marca en 90 jornadas.



Varios expertos aseguran en diferentes medios locales que los procedimientos de solicitud de visado, que consumen mucho tiempo, y el precio de los billetes de avión, son las principales causas de que el turismo extranjero aún no haya alcanzado los niveles previos a la pandemia de covid-19.



Es por ello que el gigante asiático ha dado una serie de pasos para ayudar a los viajeros internacionales en los últimos meses.



Los omnipresentes servicios de pago electrónico WeChat Pay y Alipay anunciaron el pasado mes de julio que sus sistemas de pago estarán disponibles para los usuarios extranjeros que visiten China, que en ocasiones tienen dificultades para pagar en el país y usar determinados servicios.



China aplicó durante casi tres años una estricta política de 'cero covid' que implicaba un cierre casi total de fronteras.



El país comenzó a desmantelar la estrategia a finales de 2022, y el pasado 8 de enero redujo de la categoría A -nivel de máximo peligro- a la B la gestión de la enfermedad, marcando así en la práctica el final de esta política y el fin de las cuarentenas.

