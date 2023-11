Primera jornada de paro en Ayesa a la que le seguirá la del viernes

Ya ha comenzado el goteo de jornadas de manifestaciones en Ayesa Advanced Technologies (Ayesa AT) tras la celebración este jueves de la primera jornada de paro convocada por el sindicato ASC en todos los centros de trabajo de España, que afectaba a más de 1.700 empleados, contra la “nefasta y nociva política laboral” de la empresa y a la que seguirá la huelga en los centros de la provincia, con unos 800 trabajadores llamados al paro por UGT en defensa del mantenimiento del empleo y contra la “obsolescencia programada laboral” que ha marcado los últimos despidos de la empresa.

La primera jornada de huelga, convocada por ASC, ha dejado “satisfecho” al sindicato ya que, a pesar de que considera que es “difícil” medir la repercusión de la medida en una empresa en la que la mitad de la plantilla teletrabaja, “de los 250 o 300 trabajadores” que suelen ir a la oficina, “la mitad no ha venido”, lo que evidencia que, aunque alguno haya podido cambiar el día en el que trabaja presencialmente, lo cierto es que “ha habido repercusión”.

Para ASC, “no sirve para doblegar a una empresa una sola jornada de huelga sino que tiene que ser sostenible en el tiempo”, recordando que ellos anunciaron que era la primera de una serie de movilizaciones contra la política “nefasta y nociva” que tiene Ayesa contra los trabajadores, especialmente desde la entrada del fondo de inversión A&M Capital Europa. El sindicato considera que será a principios de año cuando comiencen de verdad los despidos en Ayesa AT.

“Ha venido gente que se ha unido que nunca lo había hecho e incluso han participado de otras empresas de la compañía”, asegura Marcos Prado desde ASC, y apunta que en el piquete informativo que han tenido a lo largo de toda la jornada a las puertas de la sede de Ayesa en Cartuja, en el edificio ALIA, “a todo el que entraba se les ha hecho el pasillo y han entrado con la cabeza agachada”, señalaba.

También han recordado que otras empresas del grupo, señalando especialmente a los que trabajan en Vega del Rey, “tienen peores condiciones que las nuestras”, por Ayesa AT, por lo que su siguiente paso será la movilización interna. “Habrá unidad si confluyen los intereses, que es la defensa de todos los trabajadores”, decía Prado en referencia a las dos convocatorias de huelga diferenciadas que se producen en apenas dos días.

Viernes, segunda jornada de huelga, pero de UGT

Porque la segunda movilización contra la política laboral que practica Ayesa AT se vivirá este mismo viernes, convocada por UGT en los centros de trabajo de la empresa en la provincia de Sevilla y en la que están llamados a movilizarse unos 800 trabajadores, según la comunicación de huelga realizada ante la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla.

También será Cartuja, en la Avenida Marie Curie, a las puertas de la sede de Ayesa, donde se concentrarán los convocados desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde, para reclamar el “mantenimiento del empleo”, especialmente tras la propuesta de la empresa en la reunión de mediación previa a la convocatoria de huelga.

Así, Miguel Marín, presidente del comité de empresa, donde UGT tiene mayoría, que la empresa les ofreció en firme que se les daría formación a los 21 trabajadores que Ayesa considera que se les podría aplicar lo que UGT llama “obsolescencia programada laboral”, es decir, despedir a los mayores de 45 años con más de 20 de experiencia, pero sin garantizar su futuro en la empresa.

“¿De qué sirve que ofrezcan un curso que además es bonificado y que ni pagarían ellos?, aseguraba Marín, que insistía en que la garantía de mantenimiento del empleo es la base de una convocatoria de huelga a la que la empresa está respondiendo “muy callada”, de hecho ni ha contestado a los requerimientos de información de Viva, con ofertas “muy cortas” y que esperan que cambie tras este 24 de noviembre.

Para UGT, la actitud de la empresa, especialmente con los despidos, no hacen más que corroborar la actitud de “confrontación y desinformación” de la dirección, aunque señalan especialmente a Recursos Humanos, que sigue teniendo “un trato inhumano con la plantilla, despidiendo a trabajadores y trabajadoras con años de experiencia, padres y madres que han visto cómo esta empresa no ha respetado su conciliación, y que a pesar de haberlo dado todo, los despiden sin darles la oportunidad de reciclarse. El programa Desarróllate, del que tanto hace publicidad la empresa, no es más que otra mentira”, denuncian.

