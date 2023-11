Andy y Lucas: “Seguiremos ligados a la música; no nos vamos a ir a la construcción”

El dúo Andy y Lucas ha presentado este jueves, 23 de noviembre, la que será la última gira de su carrera conjunta, reiterando que pretenden seguir en el mundo musical, aunque sin aclarar si será con carreras en solitario. "Seguiremos ligados a la música, no nos vamos a ir a la construcción", ha bromeado uno de los integrantes del grupo, Andy.

"Ojalá Lucas se recupere y podamos volver como hasta ahora. Son 20 años de carrera musical y esto que ha pasado ahora me resulta sorprendente, raro... yo todavía no me lo creo, la verdad, ni hemos pensado qué vamos a hacer. Pero se aparcarán las promos o los viajes, seguramente seguiremos ligados a la música porque es lo que nos apasiona, no te voy a decir ahora que tengo una empresa de construcción...", ha apuntado Andy en una rueda de prensa en Madrid.

Para Lucas, aquejado de problemas de salud --una cardiopatía diagnosticada--, es el momento de "quizás hacer canciones que vuelvan a la esencia del principio, todo muy tranquilo y nada acelerado". No obstante, el propio Andy ha matizado que, "en principio, a ninguno se le ha ocurrido hacer nada por separado, por lo menos hoy".

"Espero que eso no cambie nunca", ha añadido el músico, quien ha insistido en que su relación es "casi como de hermanos" y que "la salud, que es algo que no se puede controlar, es lo primero". Por parte de Lucas se ha puesto el foco en que esta es la última gira, aunque no cierra la puerta a una vuelta. "Vamos a ir partido a partido", ha indicado.

"Sí creemos que es la última gira, la decisión está tomada y nos agarramos a ese clavo ardiendo. También te digo que son los últimos conciertos pero igual el día de mañana decidimos volver si todo mejora y, en este caso, ¿quién es nadie para decirnos nada si lo hacemos?", ha cuestionado, después de decir que había traído los informes médicos que le han llevado a tomar la decisión, en una respuesta a "las malas lenguas".

"No quiero que se piense que me estoy aprovechando de la situación para esta gira: sería muy insensato y de muy malas personas y de muy poco solidario con las personas que verdaderamente también tienen alguna cardiopatía o algo mucho peor", ha apuntado el cantante, justificando la decisión de "echar el freno".

"Todos estos años de carrera llega un momento que te afecta, claro que te afecta. Llegas a las doce de la noche a tu casa y a mí me ha llegado a afectar, de momento mínimamente, pero tengo la tensión alta y con 41 años es que estoy ya tomándome tres pastillas para la tensión o para la arritmia", ha lamentado.

'Nuestros últimos acordes' será una gira que constará de cuatro conciertos en 2024: Cádiz, Barcelona, Sevilla y cierre en el Wizink Center de Madrid. Lucas ha explicado que subirse al escenario es una de las situaciones previas que le generaban estrés, pero una vez ante el público es "como un orgasmo psicológico o marcar un gol en la Champions".

Ninguna llamada de los Grammy Latino

Respecto a la gira, no han desvelado si habrá finalmente alguna canción nueva como regalo de despedida para su público, aunque confirmando que sonarán todos sus temas más reconocibles porque " a la gente hay que darle lo que quiere". "Si no tocamos 'Tanto la quería', nos matan", ha bromeado.

Echando la vista atrás Andy ha preferido "quedarse con todo lo bueno, aunque también haya cosas malas". "Cuando empezamos, éramos dos niños que no sabíamos dónde nos metíamos, muy pequeños e inexpertos, yendo de pub a pub para tocar porque todavía no había redes sociales y enseñando maquetas. Ahora lo veo y éramos dos enanos intentando hacer música", ha explicado.

También se han referido a la polémica generada por su no invitación a los Grammy Latino, tirando de nuevo de humor para responder sobre si habían recibido una explicación de la organización. "A mí no me han llamado, Andy, ¿a ti?" ha preguntado Lucas. "Sí, a mí me han llamado y van a darme uno...Como tú ya no sigues, pues me han dicho, vamos a dártelo ti", ha zanjado Lucas entre risas, para luego desvelar que tampoco ha recibido ninguna llamada.

