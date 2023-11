La Cámara de Comercio de Sevilla reelige a Francisco Herrero como presidente

Herrero continuó afirmando que “es un honor y un gran reto por el que siento una gran ilusión cumplir el mandato que me otorgais para poder continuar con esta gran tarea de representación en la institución que me permitirá, junto al equipo de dirección de la cámara, poder desarrollar los proyectos que teníamos diseñados y cuya culminación podremos llevar a cabo.”

Herrero continuó afirmando que “quiero que sepáis que la Cámara de Comercio de Sevilla tiene una característica, la independencia y la autonomía en su actuación. Esta independencia y autonomía es tanto de las diferentes fuerzas políticas y de las administraciones como de otras organizaciones de carácter empresarial que han querido tradicionalmente influir y condicionar la acción de nuestra Cámara de Comercio. Para continuar afirmando que “coordinación y colaboración con otras organizaciones públicas y privadas, siempre, subordinación y control por parte de ellos, nunca. No lo he permitido en el pasado ni lo voy a permitir en el futuro. El éxito de esta Cámara está precisamente en esa libertad de acción de sus órganos de gobierno. La Cámara hará y acometerá los proyectos que sus órganos de gobierno quiera y no se dejará influir por ninguna entidad externa. Y esto lo podremos hacer porque tenemos una solvencia y una independencia económica y financiera fuera de toda duda. Esta es nuestra gran fortaleza y nuestro principal valor añadido que ofrecemos a las empresas, pymes y autónomos de nuestra provincia.”

Francisco Herrero finalizó su intervención afirmando, que “tenemos un gran proyecto de futuro que me gustaría hacer realidad con todos los que hoy os dais cita aquí. Os pido vuestra ayuda para llevarlos a cabo y os emplazo al próximo pleno de la Cámara de Comercio el día 12 de diciembre, donde me comprometo a plantearos el diseño de lo que será nuestro Plan Estratégico 2023-2027”.