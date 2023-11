Tres niños agreden a una joven lesbiana al grito de "bollera" en Málaga

Tres niños de 12 y 13 años han sido identificados por la Policía Local de Málaga por agredir a una joven de 26 años a la que supuestamente agredieron por rechazo a su orientación sexual.



Los hechos ocurrieron sobre las 16:00 horas del pasado jueves, día 16, en la zona de La Trinidad, en Málaga capital, donde la víctima se topó con tres menores a los que no conocía, según han informado a EFE fuentes policiales.



De la noticia da cuenta este jueves Diario SUR, que señala que la mujer pidió auxilio a unos agentes que patrullaban por la zona, a los que les explicó que los menores le propinaron puñetazos en la cara y patadas en las piernas al tiempo que le gritaban "bollera".



Los agentes observaron que la joven tenía un pómulo hinchado y contusiones en ambas piernas, por lo que fue trasladada al Hospital Regional de Málaga, donde fue asistida de las lesiones que, según el primer diagnóstico, no eran graves.



Los agentes identificaron a dos menores de 13 años y uno de 12, por su supuesta implicación en los hechos, que podrían ser constitutivos de un delito de odio.



Los tres, sin embargo, son inimputables ya que no tienen los 14 años en los que empieza la edad penal, por lo que los entregaron a sus familiares y elaboraron un informe que han remitido a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Menores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es