Novak Djokovic: "Necesito un último empujón y vengo a ganar"

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y la gran estrella de las finales de la Copa Davis en Málaga, afirmó este miércoles que desea dar un "último empujón" para otorgar la segunda Ensaladera de su historia a Serbia y dejó claro que quiere "ganar" con su selección un torneo al que llega "con muchas ganas y haciendo un buen tenis".



"Ojalá juegue igual que en las semifinales y en la final de Turín", dijo en conferencia de prensa sobre su último triunfo en las Finales ATP, por séptima vez en su carrera, aunque reconoció que no ha tenido "mucho tiempo para celebrar" porque aterrizó en Málaga al día siguiente para estar con su equipo nacional.



Djokovic, que se estrenará el jueves en esta edición de la Copa Davis en la eliminatoria de cuartos de final entre Serbia y Gran Bretaña, subrayó que "es la última semana del año" y que necesita "un último empujón" para cerrar con éxito 2023.



"Éste era uno de mis grandes objetivos de la temporada y claro que vengo a ganar", sentenció el serbio ante una multitud de periodistas de medios nacionales e internacionales que abarrotaban la sala de conferencias del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, escenario del torneo.



"Estoy con muchas ganas, vengo jugando un buen tenis. Estoy agradecido por estar aquí una vez más, porque la Copa Davis siempre fue la competición de tenis más importante por equipos. Ya han pasado casi veinte años de mi debut", recordó el tenista de Belgrado.



Sobre el formato actual de la Copa Davis, abogó por hacer mejoras en cuanto a la elección de sedes y añadió: "Con la anterior gestión de Kosmos y ahora de ITF (Federación Internacional de Tenis) hubo muchas críticas con el cambio de formato; yo creo que lo mejor es una mezcla del formato que había antes y el de ahora".



"No es bueno que llevemos tanto tiempo sin jugar en Serbia. Me gustaría que jugáramos allí y diésemos la oportunidad de vernos a los serbios, sobre todo a los jóvenes que quieren ser jugadores. Creo que la ITF nos tiene que preguntar y hablar con los jugadores", incidió.



El número uno del ránking ATP consideró que "es demasiado que un mismo país organice cinco años seguidos las finales, tendrían que rotar", en referencia a que se haya elegido a España como sede de las últimas fases finales.



En lo deportivo, Djokovic halagó a Gran Bretaña, rival de Serbia en los cuartos de final el próximo jueves a partir de las 16.00 horas, y afirmó que "es una de las mejores federaciones de tenis que hay, con muchos éxitos".



"Su dobles es el mejor, además de (Cameron) Norrie y (Jack) Draper, dos zurdos. Fue difícil encontrar un 'sparring' zurdo como Norrie para poder practicar. Tienen mucho donde elegir y no tenemos especialista, pero confiamos en los individuales", aseveró.



Por último, al ser preguntado por su vinculación y cariño hacia la Costa del Sol y Andalucía, elogió a una tierra, situada en el sur de España y de Europa, en la que tiene vivienda en el municipio malagueño de Marbella.



"Amo venir a Málaga y a Andalucía. Uno de mis hermanos vive aquí. Es uno de los lugares más bonitos del mundo, el clima es idóneo, la gente es muy amable, buena comida... Es una energía diferente a la de Madrid, Barcelona u otras zonas de España", recalcó.

