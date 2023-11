Daniel Domenjó y Satisfaction Group impulsan la nueva productora Satisfaction Iberia

El productor, ejecutivo y presentador Daniel Domenjó ha lanzado, junto al grupo audiovisual francés Satisfaction Group, la nueva productora Satisfaction Iberia, que desarrollará, adaptará y producirá contenidos para los mercados español, portugués y latinoamericano, y alcanzará acuerdos de producción a nivel internacional.

Satisfaction Iberia se beneficiará del potencial creativo e internacional del grupo de televisión independiente líder en Francia, que irrumpe en el panorama audiovisual español, portugués y latinoamericano tras el acuerdo entre Domenjó y el fundador de Satisfaction Group, el productor y presentador de televisión francés Arthur Essebag.

La nueva compañía abordará todos los géneros, aunque inicialmente se centrará en el entretenimiento, y tendrá a Domenjó como CEO, después de que este anunciara hace unas semanas su renuncia a seguir dirigiendo Mediacrest, productora que ha liderado durante los últimos cinco años. Con esta ha desarrollado las quince temporadas de El Cazador (TVE), el prime time The Floor (Antena3) y ha cerrado acuerdos de coproducción con players globales como ITV, Talpa, ViX o NHK.

Daniel Domenjó ha puesto en valor el potencial del acuerdo y ha destacado “la visión y experiencia” de todas las productoras de Satisfaction Group, que tiene acuerdos firmados con el gigante británico Fulwell 73, Talpa Studios o Yes Yes Media, entre otros. “Al lanzar Satisfaction Iberia damos un paso más en la consolidación internacional de un grupo innovador e inspirador y, además, me permite aprender de un gran referente como Arthur”, ha subrayado Domenjó.

En esta misma línea, Arthur Essebag ha señalado que con este acuerdo de asociación el grupo sigue “ampliando estratégicamente” su presencia internacional para llevar nuevos programas a la pantalla. “España, Portugal y Francia tienen mucho en común en contenidos audiovisuales; la combinación de nuestros conocimientos ofrecerá al mercado un nuevo actor ágil e innovador”, ha resaltado, Essebag, quien ha reconocido la “larga trayectoria como productor de éxito y alto ejecutivo” de Domenjó.

