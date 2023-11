Belarra no descarta que igual que les han echado del Gobierno les echen de Sumar

La líder de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no descarta que del mismo modo que han sido excluidos del Ejecutivo, también lo sean del grupo parlamentario de Sumar: "No descarto que igual que nos han echado del Gobierno nos acaben echando del grupo parlamentario".



Belarra ha hecho estas afirmaciones en una entrevista en RTVE, donde ha asegurado, no obstante, que la intención de los cinco diputados morados es quedarse en el grupo parlamentario que lidera Yolanda Díaz y no irse al Mixto.



Aunque el malestar es enorme entre los morados, porque aparte de quedar fuera del Gobierno, les han "quitado la firma" para poder presentar iniciativas legislativas y quieren "silenciar a Podemos", ha subrayado, ellos van a hacer valer sus cinco escaños para "profundizar" en las reformas que ven necesarias.



Y ha citado, por ejemplo, que sus cinco diputados servirán para regular el precio de los alquileres, seguir haciendo políticas feministas o derogar la ley mordaza, poniendo así de relieve la presión que pueden ejercer sobre el Ejecutivo de coalición.



Por otra parte, Belarra, no ha aclarado si su partido se presentará por su cuenta a las europeas del año que viene: "Es pronto para tomar esta decisión, pero Podemos va a actuar con total autonomía política", ha advertido para recalcar que España "necesita una izquierda transformadora que no se mimetice con el PSOE".



En medio de esta máxima tensión entre Sumar y Podemos, la "número dos" de los morados y exministra de Igualdad, Irene Montero, que ayer también se despidió, como Belarra, con duras críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito en X que "si Podemos hubiera echado a alguien (ya no digamos Pablo Iglesias), Podemos sería soberbio por echar. Si Sánchez y Díaz echan a Podemos del Gobierno, los soberbios también son los de Podemos por no saber irse".



"Guerra permanente contra Podemos. Flaco favor al bloque progresista", ha afirmado Montero.

