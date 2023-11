Investigan dos chats de alumnos de varios colegios de Donostia con contenido "inapropiado"

La Ertzaintza investiga dos chats con contenido "altamente inapropiado" a los que están siendo invitados cientos de alumnos de la ESO de varios colegios de San Sebastián, tras la advertencia de un centro escolar donostiarra que detectó el caso.



El colegio Aldapeta María Ikastetxea de San Sebastián ha alertado a los padres de que alumnos de la ESO están recibiendo una "invitación para participar en un grupo de whatsapp" cuyo contenido es "altamente desagradable e inapropiado para jóvenes de esa edad" e insta a los afectados a denunciar los hechos ante la Ertzaintza.



Este centro concertado ha hecho esta advertencia en una circular, a la que ha tenido acceso EFE, que fue remitida este martes a las familias con alumnos en segundo, tercero y cuarto de la ESO.



Según fuentes del centro educativo, en uno de los chats hay más de mil menores, no todos del Aldapeta María Ikastetxea, sino que también pertenecen a otros colegios.



En el escrito, el colegio explica que ha tenido conocimiento, gracias a la "denuncia de varias familias", de que alumnos están recibiendo una invitación para participar en "un grupo de whatsapp de más de 200 alumnos" del colegio.



"El contenido de este grupo es altamente desagradable e inapropiado para jóvenes de esa edad y, posiblemente, no esté organizado por alumnos del colegio sino por adultos que persiguen otros fines con la creación de estos grupos", advierte.



El colegio hace un llamamiento a todas las familias con jóvenes de esas edades para advertirles de lo "inapropiado de aceptar esa invitación y para que, en su caso, revisen el teléfono con sus hijos, salgan de ese grupo inmediatamente" y, sin borrar los mensajes del móvil, acudan a "denunciar los hechos en la Comisaría de la Ertzaintza más cercana".



La circular recuerda que "esto no es la primera vez que ocurre" e incluye el enlace a una noticia sobre la investigación por parte de los Mossos de un chat con "menores de 12 años" en el que había imágenes pornográficas, violencia y mensajes de odio.



El colegio asegura que "las nuevas tecnologías suman otro reto más a la difícil tarea de madres y padres" por lo que aconseja "permanecer atentos" al momento" en el que se permite el acceso a los "jóvenes a estas tecnologías, así como al uso que hacen de ellas".



La Ertzaintza no ha recibido ninguna denuncia respecto a este asunto, aunque sí alguna consulta de padres de alumnos del colegio afectado, ha precisado el Departamento vasco de Seguridad.



Agentes de la Ertzaintza acudirán este mediodía al colegio Aldapeta María de San Sebastián para recabar información sobre el contenido de los chats, para determinar si se han podido cometer delitos.

