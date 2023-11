España sub-21 empata en Bélgica y mantiene el liderato de su grupo

España Sub-21 empató a uno en su visita a Bélgica en un partido que dominó sin precisión en ataque hasta que encajó su primer gol en la fase de clasificación del Europeo de la categoría, de penalti obra de Arne Engels en el minuto 63, y que remedió tres más tarde Samu Omorodion para que los de Santi Denia mantengan su ventaja como líderes de grupo.



Escocia, la otra selección perseguidora de España, también empató en su visita a Hungría (0-0) y los de Santi Denia cierran 2023 manteniendo los tres puntos de ventaja en el primer puesto del clasificatorio para el Europeo de la categoría que se disputará en Eslovaquia en 2025.



Sorprendió el técnico español con sus dos descartes de futbolistas de campo para el partido -Gabri Veiga y Arnau Martínez, los dos únicos jugadores que participaron en el Europeo de la categoría el pasado verano-, pero no en su once. Poco aficionado a rotar, solo hizo un cambio, Assane Diao por Fran Pérez, respecto al que ganó 2-0 a Hungría el pasado viernes.



España sub-21 ya tiene una estructura reconocible a pesar de que este fue solo su sexto partido juntos para la generación de nacidos a partir de enero de 2002 y se notó frente a una Bélgica que está en etapa de construcción.



El equipo local intentó jugar desde atrás, pero cometieron muchos errores que le provocaron más sustos que ventaja; aunque España, que por momentos presionó alto hasta con seis futbolistas, no lo aprovechó.



En el minuto 20, Carlos Martin, quien se estrenó como goleador frente a Hungría, se encontró, tras un fallo en la salida de balón belga, con un balón dentro del área que, sin embargo, no pudo aprovechar. No confió en su zurda, intentó colocarse el balón a su pierna buena, la derecha, y perdió la oportunidad de disparar al no acertar en el control.



Esta ocasión, junto a las internadas de Diego López y Álvaro Fernández por izquierda que no encontraron rematador gracias a sendos despejes del capitán belga Koni De Winter, fueron las mejores oportunidades de España sub-21 en una primera mitad en la que estuvo cerca de encajar gol.



Un error del central Rafa Marín, echándose el balón demasiado largo, lo robó el rapidísimo Malick Fofana, recortó con maestría dentro del área y rozó el gol, pero su disparo fuerte al segundo palo en el minuto 23 se fue desviado por pocos centímetros.



España sub-21 se encontró un partido más abierto de lo que le suelen plantear los rivales, pero acusó falta de precisión en ataque para aprovechar sus oportunidades.



Algo que Bélgica también está sufriendo durante toda la fase de clasificación para el Europeo sub-21 de 2025. Por ello, su técnico, Gill Swerts, introdujo en el campo tras el descanso a Kazeem Olaigbe, autor de tres de los cuatro goles belgas en los encuentros precedentes, y cuya suplencia sorprendió.



Intentó agitar el partido buscando mayor velocidad por banda y encontró premio. De penalti, tras una carga por detrás de Diego López sobre Hugo Siquet, se adelantó Bélgica en el minuto 63 después de que Arne Engels transformase el penalti.



Eso sí, España sub-21 reaccionó bien, y rápido, al primer tanto que recibe en la fase de clasificación, al quinto partido.



Tres minutos después, Samu Omorodion, quien entró en el minuto 59, hizo el 1-1 y se redimió de las dos buenas ocasiones que erró, y lamentó visiblemente sobre el césped, frente a Hungría.



Su segundo tanto con España sub-21 que aviva la lucha que tiene con Carlos Martín -ambos propiedad del Atlético de Madrid y cedidos en el Alavés y Mirandés, respectivamente- por ser el ‘9’ de Santi Denia.



El intercambio de goles hizo que España perdiera el control del juego que había mostrado el resto del partido.



El partido se abrió y Bélgica creció, Javi Guerra tuvo el 1-2 en un remate solo desde el punto de penalti, Fran Pérez no estuvo preciso en el añadido para encontrar solo a Alberto Moleiro en el segundo palo… ambas selecciones acusaron su imprecisión en ataque y se fueron con un punto que deja las cosas como estaban en el Grupo B: España lidera con tres puntos de ventaja sobre Escocia y Bélgica.



Ficha técnica:



1.- Bélgica: Maarten Vandervoordt; Hugo Siquet, Koni De Winter, Home Spileers, Killian Sardella, Luca Oyen (Kazeem Olaigbe, m.46); Arne Engels, Marco Kana, Eliot Matazo; Youssuf Sylla (Lucas Stassin, m.64) y Malick Fofana (Mario Strokes, m.64).



1.- España: Pablo Cuñat; Hugo Novoa, Alejandro Francés, Rafa Marín, Álvaro Fernández; Fermín López (Pablo Torre, m.70), Pablo Barrios (Fran Pérez, m.70), Turrientes; Assane Diao (Alberto Moleiro, m.83), Carlos Martín (Samu Omorodion, m.59), Diego López (Javi Guerra, m.70).



Árbitro: Dario Bel (Croacia). Amonestó a Hugo Siquet (m.36), Killian Sardella (m.47), Eliot Matazo (m.62), Malick Fofana (m.62) y a Arne Engels (M.77) por parte de Bélgica; mientras que Diego López (m.62) vio cartulina en España.



Goles: 1-0, M.63: Arne Engels, penalti; 1-1, M.66: Samu Omorodion.



Incidencias: Quinto partido del torneo clasificatorio para el Europeo de la categoría de 2025 para ambas selecciones que disputaron en el estadio Den Dreef (Lovaina).

