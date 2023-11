Israel profundiza su ofensiva en norte de Gaza, donde los hospitales aún albergan civiles

El Ejército de Israel ha rodeado la ciudad de Yabalia mientras continúa su ofensiva contra Hamás en el norte de la Franja de Gaza, donde los colapsados hospitales de esa zona, ya sin electricidad, agua potable o comida, intentan evacuar este martes a los cientos de palestinos que aún albergan.



Apoyadas por aviones de combate, drones armados y las fuerzas especiales, las tropas terrestres israelíes incursionaron en Yabalia, donde "destruyeron tres túneles en los que se escondían terroristas", así como lanzadores de cohetes, informó un portavoz del Ejército israelí.



"Durante la operación, las tropas mataron a decenas de terroristas con apoyo aéreo, capturaron armas enemigas en varios lugares, incluidas casas privadas y dormitorios de niños, y localizaron y destruyeron pozos de túneles", añadió.



En tanto, el Hospital Indonesio, ubicado en la vecina ciudad de Bait Lahia y que dejó de funcionar hace varios días, se encontraba asediado por las tropas de Israel.



"La ocupación continúa reforzando su control sobre el Hospital Indonesio. Nos estamos comunicando con la Cruz Roja para evacuar a los heridos y desplazados que están varados dentro, pero no hay garantías por parte de la ocupación en cuanto a un paso seguro", dijo Ashraf al Qudra, portavoz del Ministerio de Salud en Gaza, controlado por Hamás.



Las autoridades en Gaza no especificaron cuántas personas -entre pacientes, personal médico y desplazados- se encuentran en el Hospital Indonesio, pero aseguraron que dos autobuses que transportaban evacuados de ese centro médico lograron llegar esta madrugada al sur de la Franja.



Al menos 120 de esos evacuados fueron recibidos en el Hospital Naser, según cifras oficiales, mientras que otros fueron llevados al Hospital Europeo.



El Hospital Indonesio "pasó de ser un centro médico a una fosa común. Hay cadáveres en todos los departamentos, y perdimos muchas vidas por falta de insumos", indicó Medhat Abás, un portavoz del Ministerio de Sanidad de Gaza, al precisar que hay unos 60 cadáveres que no pudieron refrigerarse en las morgues.



Sin electricidad, agua potable, alimentos e insumos médicos, todos los hospitales del norte de la Franja, incluyendo el Al Shifa -el más importante del enclave palestino- dejaron de funcionar hace días, pero en medio del fuego cruzado, no se ha podido evacuar a todas las personas que aún albergan.



Argumentando que Hamás opera su infraestructura bélica desde centros civiles, las fuerzas israelíes han asediado y atacado escuelas, mezquitas y hospitales del enclave, realizando operaciones terrestres incluso dentro del hospital Al Shifa.



Esta semana, el Ejército de Israel publicó imágenes que muestran túneles y espacios de Hamás en la zona del hospital Al Shifa, y aseguró que los milicianos usaron esos lugares para esconder un nutrido arsenal y para ejecutar a una soldado israelí.



Unas 700 personas, entre ellas 259 heridos y enfermos, siguen atrapadas en Al Shifa "en una situación trágica, sin agua, electricidad ni alimentos", según Sanidad de Gaza, que asegura que el asedio israelí en ese hospital continúa.



"La ocupación israelí bombardeó el hospital Al Shifa y destruyó partes del mismo. Asedia por segundo día el único departamento de diálisis de ese hospital", indicó Sanidad en un comunicado.



Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre tras un ataque del grupo islamista que incluyó el lanzamiento de cohetes y la infiltración de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a más de 240 en aldeas israelíes cercanas a la Franja de Gaza.



Las fuerzas aéreas, navales y terrestres de Israel han contraatacado desde entonces el enclave palestino, donde ya suman más de 13.300 muertos, la mayoría niños y mujeres, así como más de 6.500 desaparecidos que podrían estar bajo los escombros, por lo que la cifra de víctimas mortales podría ser aún más alta.



A esto se suman decenas de miles de heridos, así como más de 1,7 millones de desplazados -más de dos tercios de la población total- que viven en medio de una grave crisis humanitaria por la escasez de agua, alimentos, electricidad, medicinas y combustible.



En este contexto, la presión internacional por un cese al fuego se ha ido haciendo más intensa, y este martes, Ismail Haniyeh, jefe del ala política del grupo islamista Hamás, afirmó que está cerca de lograr un acuerdo de tregua con Israel.

