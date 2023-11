Feijóo confirma que Gamarra no seguirá como portavoz al explicar los cambios en el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que Cuca Gamarra no seguirá como portavoz del grupo popular en el Congreso al explicar que acometerá cambios en las dos cámaras legislativas y hacer hincapié en que la secretaría general del partido "no puede ser a la vez" portavoz parlamentaria en el Congreso.



En una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, Feijóo ha confirmado los próximos relevos en las portavocías del Congreso y el Senado, y en concreto se ha referido a la incompatibilidad entre el cargo de la Secretaría General del partido y la dirección del grupo parlamentario en el Congreso.



A la pregunta de si eso significa que va a seguir Gamarra como secretaria general del PP, ha contestado: "parece que todas sus deducciones están muy bien hechas, pero yo no lo he dicho".



Feijóo ha comentado que tiene intención de hacer "en las próximas horas o días", eso sí, dentro de este mes, tal y como se comprometió, los cambios para reordenar los grupos parlamentarios y también el partido.



Para llevarlos a cabo el líder del PP tendrá que convocar antes al Comité Ejecutivo de su partido, tal y como ha recordado.

