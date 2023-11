Pagar por los cubiertos o el pan que no has pedido: ¿es legal?

Cuando salimos a comer a un restaurante, a veces pagamos la cuenta sin siquiera revisarla. Otras veces, nos llevamos grandes sustos por conceptos como 'cubiertos' o 'cobro por servicio'.

Realmente, ¿qué gastos podemos reclamar si nos los incluyen en la cuenta?

Pago por cubiertos: según la Junta de Andalucía es ilegal. Si ves en la cuenta un extra por 'cubiertos', puedes exigir que te lo devuelvan.

Cobro por servicio: en ocasiones se utiliza para incluir las propinas en la cuenta, algo también ilegal. Las propinas son totalmente opcionales para el cliente y en ningún caso el establecimiento puede exigirlas ni incluirlas.

El pan que no has pedido: cuando ponen el pan sobre la mesa el cliente puede entender que es de 'cortesía' y no tiene que pagarlo, por ello, el establecimiento debe informar de su precio o incluirlo en la carta. Si el precio está indicado, aunque no lo hayas pedido, deberás pagarlo si lo has consumido.

Servicio de terraza: sí que se puede cobrar un suplemento por servicio de terraza siempre y cuando esté especificado en la cara o mediante publicidad en el establecimiento.

Evita los sustos a la hora de pagar la cuenta y exige tus derechos como consumidor en cualquier establecimiento.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es