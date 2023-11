Podemos corresponsabiliza a Yolanda Díaz de su "expulsión" del Gobierno

La portavoz de Podemos, Isabel Serra, ha corresponsabilizado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de la "expulsión" del Gobierno de su partido, algo que ha considerado como "un error político" que obligará a los morados a "reforzar su autonomía", aunque descartan salir del grupo parlamentario.



Según ha afirmado Isabel Serra en unas declaraciones a La 2 y Ràdio 4, el máximo responsable de la "expulsión" de Podemos del Gobierno es su presidente, Pedro Sánchez, pero la líder de Sumar y vicepresidenta del nuevo Ejecutivo "se lo ha puesto fácil" y se trató de una decisión de ambos.



Ha considerado que "el PSOE nunca ha querido formar un Gobierno con Podemos" y que "los poderes económicos" tampoco deseaban a la formación morada dentro del Ejecutivo español, ya que siempre "ha presionado" al Partido Socialista "para cumplir las transformaciones de izquierdas".



"Podemos -ha subrayado- es una garantía de avances", y "la experiencia que tenemos es que sólo presionando al PSOE" se conseguían dichos avances, algo que desde el PSOE y de algunos medios de comunicación "han considerado como 'ruido'".



Después de advertir que la exclusión de Podemos del Gobierno "es un error político", ha considerado que el nuevo Ejecutivo será "menos transformador y hará menos avances que el anterior", puesto que la formación morada "es garantía de transformaciones".



Respecto a Yolanda Díaz, la portavoz de Podemos ha confesado, sobre el hecho de que fue el exlíder Pablo Iglesias quién apostó por ella para sucederle al frente de Unidas Podemos, que "no ha resultado como esperábamos", ya que desde el principio "ha tenido una estrategia permanente de tratar de mermar" al partido morado.



Esta estrategia de Yolanda Díaz "no es algo nuevo de ahora, en que se ha producido un punto de inflexión, sino que se produce desde hace tiempo, con el veto a (la exministra) Irene Montero y a otras decisiones adoptadas en favor de lo que quería el PSOE".



También ha añadido que "ha sido un error confiar en que Yolanda iba a cumplir el acuerdo que teníamos", aunque de cara al futuro Podemos no contempla abandonar el grupo parlamentario puesto que llegó a "un acuerdo con Sumar" que piensa cumplir.



Lo que sí que hará Podemos, sin embargo, ha confirmado Isabel Serra, es "reforzar su autonomía" dentro y fuera del grupo parlamentario, y ha recordado que la actual hoja de ruta de su partido ha sido avalada por más de veinte mil asociados.

