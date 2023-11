Nueva convocatoria de huelga en Ayesa pero ahora el jueves y convocadapor ACS

El sindicato ASC (Alternativa Sindical de Clase), con fuerte presencia en el grupo Ayesa, con más del 40% de representación en Ayesa AT y en Atech BPO, ha convocado una primera jornada de huelga de 24 horas el próximo jueves, que acompañarán de una concentración en las puertas del edificio Alia, la sede oficial del grupo Ayesa en Cartuja, a lo largo de toda la jornada, un paro que se une al convocado ya pero para el viernes por UGT, mayoritario en el comité de empresa.

ASC ha convocado la huelga en la consultora tecnológica Ayesa AT en todo el territorio español, lo que afectará “a más de 1.700 trabajadores en todo el Estado y que afecta a los servicios de muchas Consejerías de distintas Comunidades Autónomas, del mantenimiento de los sistemas de Endesa/ENEL o de otros servicios dependientes de distintos ministerios”.

El sindicato avisa de que esta jornada de huelga “es sólo el primer paso de un mayor número de movilizaciones que tendrán que venir si el rumbo de las políticas empresariales respecto a las condiciones laborales de la plantilla no cambia radicalmente”.

“Ayesa AT es una empresa que desprecia completamente a los trabajadores y trabajadoras y sus condiciones laborales. Su despotismo y su desprecio a todos y cada uno de nosotros se observa en los últimos despidos ejecutados. Trabajadores que han dado prácticamente un cuarto de siglo de sus vidas al servicio de la empresa y de sus beneficios empresariales y que ésta finiquita con una comunicación de despido por burofax”, asegura el sindicato ACS.

Según señalan en un extenso comunicado, la “deshumanización máxima de Ayesa AT se constata en uno de los últimos despidos, en el que el compañero despedido que, como consecuencia del abuso que realiza la empresa de las horas extraordinarias y de la enorme presión por parte de la empresa para realizarlas -que roza la intimidación-, acabó enfermando. Tras dos años de baja por culpa de esta sobreexplotación, y con reducción de jornada por hijos menores de 12 años, Ayesa AT lanza al compañero al paro. ¡Así valora Ayesa AT el esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras!”.

ACS asegura que este tipo de actuaciones por parte de Ayesa “lo han repetido las evaluaciones de riesgos psicosociales realizadas desde hace una década en la empresa, donde casi la mitad de los riesgos psicosociales de la plantilla afloran como riesgos muy elevados, nocivos para nuestra salud mental”, algo de lo que “pueden dar fe” muchos miembros de la plantilla que “han visto quebrarse su salud, azotados por el estrés, por la ansiedad y por la depresión”.

“De la explotación, de la vicisitud del/a trabajador/a, de la enfermedad de los que trabajamos, consecuencia de jornadas maratonianas, de fines de semanas sin descansar, de horas extras camufladas y fraudulentas -que no están en el ADN del informático, sino que son consecuencia del chantaje permanente que hace Ayesa con el puesto de trabajo y la espada de Damocles del despido-, Ayesa amasa sus beneficios. Sus beneficios son nuestra miseria”, asegura el sindicato.

El empeoramiento de las condiciones de trabajo lo ejemplifica el sindicato comparando la época en la que comenzaron a trabajar los últimos trabajadores despedidos, entonces Sadiel (actual Ayesa Advanced Technologies), allá por los años 2000 o 1999, a los que se les pagaba unas 150.000 pesetas (900 euros) cuando no tenían experiencia alguna. “Hoy los compañeros entran cobrando el SMI, o rozando el SMI (1.080 euros mes en 14 pagas o 1.260 euros mes en 12 pagas)”, lo que equivaldría entonces unos 1.530 euros mensuales. “Es decir, hoy los trabajadores y trabajadoras entran en la empresa, en 2023, cobra 270 euros menos cada mes que los trabajadores y trabajadoras que entraron en el año 2000. O lo que es lo mismo, 3.240 euros menos al año”, resumen.

Según el sindicato, esa es la razón por la que la “política de Ayesa es la de deshacerse de los trabajadores con mayor antigüedad, con mayor experiencia, para rebajar la masa salarial, puesto que éstos cobran pluses de antigüedad del 5% durante 18 años y, a partir de entonces, pluses adicionales del 10%. Y rebajar esta masa salarial pasa por despedir a trabajadores y trabajadoras que cobran estos trienios y llevando al paro a trabajadores y trabajadoras que han dado toda su juventud por esta empresa y, ahora, con más de 45 años la mayoría, tienen que volver a incorporarse a un mercado laboral que los excluye por su edad y por unas condiciones laborales y salariales peores que las que se encontraron al entrar en esta empresa”, critican.

Desde la entrada en el accionariado de Ayesa del fondo de inversión A&M Capital Europa “tomando el control absoluto del grupo empresarial, ésta se ha lanzado a la adquisición de nuevas compañías españolas y extranjeras”, que a juicio de ACS “estamos financiando la plantilla: despidiendo a los que más llevan en la empresa y con mejores condiciones laborales y salariales, para contratar de manera infinítamente más precaria a jóvenes”.

Además, recuerda que la matriz de A&M Capital Europa está en EEUU, con lo que Ayesa abandona “su carácter andaluz del que tanto se vanagloriaban antaño, enriqueciendo a socios ya no sólo fuera de Andalucía sino también de España”.

