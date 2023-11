Empieza el juicio a Noelia de Mingo por acuchillar a dos empleadas de un supermercado

La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este lunes a Noelia de Mingo, la doctora que fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico por matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz en 2003, en este caso por apuñalar a dos empleadas de un supermercado de El Molar (Madrid) en 2021.



La Fiscalía solicita nueve años y nueve meses de prisión para de Mingo por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado, si bien reclama que se le aplique la eximente incompleta de anomalía psíquica.



"En el momento de los hechos tenía una floración de su enfermedad mental (esquizofrenia paranoide) en la que la percepción y el entendimiento de la realidad estaban gravemente alterados y, por tanto, le limitaban sus capacidades intelectivas y volitivas, si bien no las abolía", considera el Ministerio Público.



Recuerda que ya en 2003 concurrió en la acusada una eximente completa de enajenación mental por tres delitos de asesinato, cuatro de tentativa y un delito de lesiones graves.



Noelia de Mingo fue condenada a 25 años de reclusión en centro psiquiátrico por el asesinato de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid en 2003, donde era doctora y donde comenzó a atacar a compañeros.



Quedó en libertad en octubre de 2017 por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que, de acuerdo con el juez de Vigilancia Penitenciaria y los informes médicos y forenses, sustituyó el internamiento por el tratamiento ambulatorio y la custodia familiar.



El suceso por el que será juzgada ahora tuvo lugar el 20 de septiembre de 2021, cuando, según el relato de la Fiscalía la acusada acudió a un supermercado de El Molar sobre las 11:30 horas y, provista de un cuchillo, asestó una puñalada en la parte izquierda del abdomen a la cajera del establecimiento "con la intención de acabar con su vida".



Después se dirigió cuchillo en mano hacia un cliente que en ese momento estaba pagando e inició un forcejeo con él, para dirigirse a continuación hacia otra trabajadora del supermercado que salió corriendo a la calle donde cayó al suelo, circunstancia que aprovechó la acusada para asestarle dos puñaladas en la espalda.



Esta víctima consiguió levantarse gracias a la ayuda de varios viandantes y huyó a una farmacia cercana donde se pudo refugiar, "a pesar de que la misma le siguió con el cuchillo en la mano, sin que pudiera acceder a la misma, al cerrar las puertas los empleados allí presentes".



Agentes de la Policía Local trataron de reducirla y de Mingo trató de atacar con su cuchillo a un agente, aunque no le dio alcance.



Por estos hechos la Fiscalía la acusa de dos homicidios en grado de tentativa y uno de atentado a agente de la autoridad y pide para ella nueve años y nueve meses de cárcel, veintitrés años de internamiento para tratamiento médico en un centro adecuado, que no se acerque a ninguna de las dos víctimas durante cinco años y que no entre en el municipio de El Molar durante ese tiempo.



Solicita que indemnice a la cajera con 22.000 euros y a la otra trabajadora con 8.850 euros.



Por su parte las dos acusaciones particulares que ejercen las dos víctimas solicitan que sea condenada a 15 años de prisión por tentativa de asesinato, mientras que la defensa de Noelia de Mingo pide que sea ingresada en un centro psiquiátrico por eximente completa debido a su enfermedad.



Para el letrado Carlos Sardinero, que ejerce la acusación de una de las víctimas, no concurren eximentes ni atenuantes para la acusada, ya que sufrió un brote en su enfermedad pero estaba en uso de sus facultades, según ha detallado a EFE.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es