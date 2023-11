España será cabeza de serie y Gavi se lesiona gravemente

España será cabeza de serie en la Eurocopa de Alemania 2024, tras imponerse por 3-1 ante Georgia, que mejoró notablemente con respecto al primer partido entre ambos, y que terminó con sabor agridulce, por la lesión de Gavi.



De la Fuente revolucionó el equipo titular español, con nueve jugadores distintos respecto al anterior encuentro ante Chipre, manteniendo tan solo a Le Normand y a Gavi "el hiperactivo", tal y como le definió el propio técnico riojano en la previa de este choque.



No tardaron los españoles en abrir el marcador. Y lo hicieron con un remate de cabeza de Le Normand, en el segundo palo, tras el saque de falta de Ferrán Torres, ante el que nada pudo hacer Mamardashvili. Y aunque fue revisado por el VAR, el tanto subió al casillero local.



Eso impulsó a España, que pudo añadir otro tanto, cuatro minutos después. Pero el potente disparo de Gavi fue despejado por el meta georgiano. Todo apuntaba a una fiesta de "La Roja" en un estadio José Zorrilla que siempre fue talismán.



Mas no hubo lugar para la celebración, porque Chakvetadze aprovechó un despiste defensivo de la escuadra española para dejar el balón a un rápido Kvaratskhelia, que no perdonó, definiendo a la perfección, para equilibrar de nuevo el partido.



Y aunque el público estaba centrado en el juego, Gavi trasladó las miradas hacia su persona ya que, tras saltar a disputar un balón, apoyó mal el balón y de inmediato se llevó la mano a la rodilla y salió del terreno de juego.



Sus gestos de dolor fueron evidentes, y tuvo que ser sustituido por Sancet en el minuto 26. La preocupación se quedó flotando entre los seguidores españoles, puesto que Gavi es una de las piezas clave, no solo en la selección, sino también en el Barcelona.



Pero España, tras unos primeros instantes de afectación, volvió a organizarse en el césped y, en el minuto 32, Morata pudo añadir otro tanto para su equipo, de no ser porque el guardameta del Valencia demostró su capacidad de reacción y desvió el disparo.



Previamente, Fabian también trató de sorprender a Mamardashvili en un saque de falta directo, sin éxito. Y aunque el conjunto español dominó más y tuvo más posesión del esférico, no pudo traducirlo en goles, por lo que se llegó al descanso con el 1-1.



Tras la reanudación, los españoles trataron de buscar más profundidad, y Rodri no se lo pensó a la hora de disparar desde la frontal del área, con escasa potencia y sin causar ninguna preocupación al portero de Georgia.



Lo intentó en la siguiente jugada, con un gran remate de cabeza que despejó el gran protagonista del encuentro, ya que se convirtió en un cerrojo de la meta visitante, llegando a desesperar a los jugadores de "La roja".



Pero tanto iba el cántaro a la fuente, que al final llegó la recompensa, tras una buena jugada por la banda izquierda de Gayá, que centra para hallar a Ferrán Torres, cuyo testarazo fue imposible de detener.



2-1 y tanto dedicado a Gavi, ya que el autor del segundo tanto español mostró la camiseta del canterano del Barça, síntoma de que su lesión podía revestir gravedad.



Lamine El Yamal saltaba al césped del Zorrilla para cumplir su cuarto partido como internacional con España, en sustitución de Ferrán Torres, que salió ovacionado por los aficionados.



El control seguía siendo para el combinado español. Y esa presión por sumar más goles y cerrar el choque se tradujo en un fallo en el despeje de Lochoshvili, que despistó a su portero, al cambiar la trayectoria del balón, y acabó en el fondo de la red georgiana.



Con ese 3-1, los españoles fueron cerrando filas, para mantener el resultado y asegurarse una victoria que les permite terminar como líderes en una fase de clasificación para la Eurocopa 2024 en la que solo cedieron ante Escocia.



Ficha técnica:



3- España: Unai Simón; Carvajal, Iñigo Martínez, Le Normand, Gayá; Rodri (Zubimendi, m.85), Gavi (Sancet, m.26), Fabián, Ferrán Torres (Yamal, m.65); Nico Williams (Riquelme, m.85), Morata.



1- Georgia: Mamardashvili; Kakabazde (Mamuchashvili, m.89), Kverkvelia, Kashia, Lochoshvili, Azarov (Gocholeishvili, m.77); Chakvetadze (Altunashvili, m.89), Kvekveskiri (Mekvabishvili, m.59), Kochorashvili; Mikautadze (Davitasvhvili, m.59), Kvaratskhelia.



Goles: 1-0, m.4: Le Normand. 1-1, m.9: Kvaratskhelia. 2-1, m.55: Ferrán Torres. 3-1, m.72: Lochoshvili (p.p).



Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía). Mostró cartulina amarilla a Rodri (m.56), Iñigo Martínez (m.93), de España y a Kvaratskhelia (m.75), Kashia (m.82).



Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de la fase clasificatoria para la Eurocopa de Alemania 2024, disputado en el estadio José Zorrilla ante 24.146 espectadores.

