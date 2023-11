El Baskonia vuelve a reaccionar con una sólida segunda mitad ante el Valencia

El Baskonia volvió a reaccionar este domingo con una sólida segunda mitad ante el Valencia Basket al que venció por 83-74 para romper una racha de cuatro de derrotas consecutivas en la Liga Endesa y endosar la tercera derrota a los taronjas, que se quedaron sin chispa y energía en el choque celebrado en el Fernando Buesa Arena, correspondiente la décima jornada de la competición doméstica.



Tadas Sedekerskis, 24 créditos de valoración, y Chima Moneke, con 27, entraron en escena para voltear un choque que comenzó a favor del equipo valenciano, que no encontró más efectivos que acompañaran a Damien Inglis, autor de 19 puntos y 11 rebotes.



El conjunto valenciano empezó con mejores sensaciones que los locales aunque eso no se reflejó en el resultado. Ambos cometieron errores, pero fue el conjunto de Álex Mumbrú el que estuvo más acertado y siete puntos de Damien Inglis, el mejor de los taronjas, abrieron la primera brecha importante, que cerró el primer acto con un 15-19 para los visitantes.



Maik Kotsar y Chima Moneke hicieron reaccionar al Baskonia, pero el acierto de Kassius Robertson y la habilidad de Damien Inglis, mantenían a los levantinos por delante, que aprovechaban los errores de los vascos, que no acababan de entrar en el partido.



Pero el Valencia se precipitó y a los locales les fue mejor con dos bases y con un enchufado Matt Costello que con varias canastas importantes y defensas clave dejó el choque abierto para la segunda mitad, 36-37.



Dos triples consecutivos del lituano Tadas Sedekerskis dieron la vuelta al marcador y lanzaron al Baskonia con un 8-0 en los dos primeros minutos de la segunda parte.



Los vascos dominaron el marcador durante varios minutos, pero el talento de Chris Jones y la determinación de Brandon Davies dieron la vuelta al electrónico. Sin embargo, cuatro puntos de Matt Costello enderezaron el rumbo de un Baskonia que acabó mejor el cuarto, 62-57.



El Baskonia apostó por bajar las revoluciones del partido con el viento a favor y jugar con más tranquilidad sus acciones ante un rival al que le empezaba a pesar la ansiedad, pues jugaba con el reloj en contra.



Los de Álex Mumbrú recortaron desde el tiro libre, pero dos triples azulgranas volvieron a abrir un hueco que puso en bandeja el triunfo para los vitorianos, que basaron su triunfo final en dos de sus pilares más importantes en los últimos duelos, Tadas Sedekerskis y Chima Moneke.



Los valencianos vendieron cara su derrota y lo intentaron hasta el último instante, pero Chris Chiozza cerró la puerta con un triple que estableció el definitivo 83-74.



Ficha Técnica:



83 - Baskonia (15+21+26+21): Miller-McIntyre (6), Marinkovic (7), Díez (6), Costello (12) y Kotsar (10) -cinco inicial-, Mannion (-), Raieste (2), Chiozza (7), Sedekerskis (15) y Moneke (18).



74 - Valencia Basket (19+18+20+17): Jones (10), López-Aróstegui (-), Puerto (1), Pradilla (6), Davies (14) -cinco titular-, Inglis (19), Ferrando (-), Robertson (12), Touré (-) y Ojeleye (11).



Árbitros: Juan Carlos García González, Esperanza Mendoza y Fabio Fernández. Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 8.106 espectadores.

