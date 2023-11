La hermana de la joven asesinada por su exnovio acusa a Salvini de "violencia de Estado"

La hermana de Giulia Cecchettin, la joven de 22 años a punto de graduarse cuyo asesinato a manos de su exnovio conmocionó a Italia, acusó hoy al ministro italiano de Transportes y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, de cometer "violencia de Estado".



"Ministro de Transportes que duda de la culpabilidad de Turetta porque es blanco, porque es 'de buena familia'. Esto también es violencia, violencia de Estado", escribió Elena, la hermana de Giulia, en sus redes sociales en respuesta al también vicepresidente del Gobierno.



Previamente, Salvini había publicado una foto de Filippo Turetta, el exnovio de Giulia, junto a la frase: "Bien, si es culpable, sin reducción de pena y cadena perpetua".



Giulia despareció junto a Turetta el pasado sábado, cuando las cámaras de vigilancia de una zona industrial grabaron como el chico la golpeaba repetidamente mientras ella le decía: "Me haces daño" y la arrastraba varios metros por el suelo.



Tras unas arduas labores de búsqueda, el cadáver fue localizado ayer en un canal junto al lago Barcis (norte) y la autopsia reveló que había sido acuchillada en la cabeza y el cuello y que ella intentó defenderse, pues en los brazos y en las manos se han detectado varias heridas, según los medios locales.



Elena, que desde el primer momento sospechó de Turetta, arrestado hoy en Alemania, añadió citando a la escritora Carlotta Vagnoli: "Ministro cuyo partido (...) votó en contra de la ratificación del Convenio de Estambul en mayo. Así que, por si queréis más razones para entender cómo el feminicidio es un asesinato de Estado".



Según Elena, que estaba muy unida a su hermana, la graduación de la joven en Ingeniería Biomédica, que debía haberse celebrado el jueves pasado en la Universidad de Padua (norte), fue el desencadenante del asesinato, ya que aunque la relación se había roto hacía meses, Turetta la consideraba un punto de inflexión.



El asesinato de Giulia, cuyo domicilio se ha convertido en las últimas horas en un "altar" de peluches, flores, velas, cartas y dibujos dedicados, ha causado una profunda conmoción social, pero también entre la clase política, con por la primera ministra, Giorgia Meloni, y la líder de la oposición, Elly Schlein, a la cabeza.



"El verdadero amor no humilla, no decepciona, no pisotea, no traiciona ni hiere el corazón. El verdadero amor no golpea, no grita, no mata", escribió Gino Cecchettin, su padre en las redes sociales, antes de añadir: "Mi amor ya te extraño mucho, dale un abrazo a mamá y un beso de mi parte", pues la madre murió el año pasado.



Elena, en sus últimas publicaciones en las redes sociales, se hizo eco de otras "historias" sobre violencia de género, sobre la "cultura de la violación" que alimenta y protege a los violentos, y retomó la cita de la activista peruana Cristina Torres Cáceres: "Si mañana me toca a mí, si mañana no vuelvo, destrúyelo todo. Si mañana me toca a mí, quiero ser la última".



Cecchettin es la mujer número 105 asesinada en Italia en lo que va de año.

