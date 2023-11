El Granada gana a Andorra en un duelo directo por la permanencia

El Covirán Granada cortó su mala racha de resultados al lograr su segunda victoria de la temporada, al vencer este domingo como local por 91-88 al Morabanc Andorra, rival directo por la permanencia que se queda en cuatro triunfos tras acumular tres derrotas consecutivas y que registró durante el partido la lesión de su pívot Tyson Pérez.



El partido no pudo comenzar peor para el Morabanc Andorra, ya que en el segundo minuto se encontró con la lesión fortuita de Tyson Pérez, que no pudo volver a jugar tras hacerse daño en una rodilla, y también empezó por debajo en el marcador (16-6, m.5) al tener muchos problemas para atacar las defensas cambiantes propuestas por el técnico local, Pablo Pin.



Tras alcanzar los rojinegros su máxima diferencia del choque (28-15), un parcial de 0-5 permitió a los andorranos acabar el primer cuarto sólo ocho puntos abajo (28-20)



El Morabanc empezó entonado el segundo acto de la mano del estadounidense Jerrick Harding, tanto que se metió del todo en el choque con un parcial de 0-8 (30-28, min.12) y poco después se puso por delante en el marcador (37-38).



Salió al rescate de un atascado Covirán Granada Christian Díaz con varias canastas inverosímiles seguidas para que los locales acabaran el primer tiempo por delante 49-43 tras un parcial de 8-0.



El Morabanc Andorra empezó mejor el segundo tiempo (49-52, min. 23 tras un 0-9), aunque el estadounidense Joe Thomasson acudió al rescate de los locales (60-56, min. 27).



Entraron en el cuarto final los andorranos perdiendo por 68-60 al bajar su caudal ofensivo y no poder parar otros buenos minutos del local Christian Díaz.



El Covirán Granada encarriló la victoria gracias al acierto de Chistian Díaz, incontenible para los andorranos (84-70, m.35), que trataron de agarrarse al choque con la aportación del croata Marin Maric (84-76 con menos de cuatro minutos por delante).



Los visitantes completaron un parcial de 2-14 para entrar del todo en el partido (86-84 a falta de más de un minuto), pero no pudieron culminar su buena actuación con la victoria.



- Ficha técnica:



91 - Covirán Granada (28+21+19+23): Costa (16), Thomasson (12), Tomás (2), Cheatham (9), Felicio (6) -cinco inicial-, Díaz (24), Kramer (7), Martínez (0), Iriarte (2) y Konontsuk (0).



88 - Morabanc Andorra (20+23+17+28): Starks (11), Montero (11), Rubio (0), Pérez (2), Dos Anjos (11) -cinco inicial-, Luz (5); Llovet (2), Harding (17), Okoye (4), Somogyi (0), Maric (19) y Andric (6).



Árbitros: Carlos Cortés, Sergio Manuel y Andrés Fernández.



Incidencias: Partido de la décima jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 6.681 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es