Miles de personas exigen en Sevilla que se blinde la educación pública andaluza

Miles de personas han respondido este mediodía a la convocatoria de la plataforma Marea Verde y se han manifestado por las calles de Sevilla para decir "basta ya" y reclamar al Gobierno andaluz que "blinde" una educación pública a la que creen que se está "atacando por todos los frentes".



En la protesta, que ha tenido inicio en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz y ha concluido en la Plaza de la Encarnación, han participado todos los colectivos en lucha docente por la pública integrados en la plataforma, las asociaciones de padres y madres, representantes de movimientos como Escuelas de Calor así como de organizaciones sindicales, tanto de Sevilla como de otras provincias como Cádiz, Huelva y Córdoba.





Según ha explicado a los medios de comunicación, Irene Yébenes, de Marea Verde, el objetivo de la manifestación ha sido decir "se acabó", pues "sin educación pública no hay futuro".



"Queremos que el Gobierno andaluz y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, dejen de destinar el dinero público a la privada y a la concertada y que se blinde la educación pública", ha dicho.

Lo desagradecida que es la gente, @JuanMa_Moreno y @Patricia_Pozo_ ...

Salen las calles a inundarlas de verde con lo bien que lo estáis haciendo con la educación pública.#19NXLaPública??✊ pic.twitter.com/zI0xg5N7Qo — Marea Verde Sevilla? (@MareaVerde_SE) November 19, 2023





"Nos están atacando por todos los frentes, desde el profesorado interino que está en paro, las bajas que no se sustituyen, miles de niños y niñas andaluces sin profesorado, sobre todo especialistas. Han acudido hoy aquí muchas familias de alumnado con necesidades educativas especiales que no tienen profesorado de Pedagogía Terapeuta", ha explicado.



Yébenes cree que es necesario bajar las ratio y que "no vale" blindar la privada concertada y que se pierdan líneas en la pública: "Esto está siendo tremendo, creemos que con voluntad política se pueden bajar las ratios en todas las aulas. Tenemos aulas en Bachillerato con 40 alumnos y en la ESO con más de 30 y consideramos que así no se puede otorgar una enseñanza de calidad al alumnado público", ha manifestado.



A estas reclamaciones se unen la necesidad de más recursos para una educación de calidad, unas condiciones laborales dignas y la estabilidad del profesorado interino, unas infraestructuras seguras y bioclimatizadas o unos comedores autogestionados y saludables.



En la manifestación ha participado el Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla, desde donde se ha denunciado "la dejadez e irresponsabilidad de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional", y se ha reclamado el aumento de la inversión en la escuela pública, única que garantiza el derecho a la educación de todo el alumnado y la igualdad de oportunidades.

