Decimosexto día de protestas, junto a sede del PSOE en Ferraz

Unas 1.500 personas, según la Delegación del Gobierno, continúan esta noche de sábado concentrados en las proximidades de la sede del PSOE de la madrileña calle Ferraz en contra de la ley de amnistía, en la que es la decimosexta jornada de protestas.



Conforme ha ido avanzando la noche, grupos de encapuchados sobre las 22.30 horas, han ido tomando posiciones en la cabecera de la concentración, cantando el cara al sol, zarandeado las vallas de seguridad y lanzando al principio unas pocas botellas de plástico y latas, y después de vidrio.



Uno de los congregados ha dado una patada contra un escudo de un agente de la Policía, pero los agentes de momento no cargan contra los violentos, aunque ya han avisado para que desalojen o tendrán que intervenir.



Dos manifestantes han sido reducidos por la Policía e introducidos en un furgón policial sobre las 23.20, según ha podido observar EFE.



Antes, sobre las 21:20, varios manifestantes han quemado una bandera estelada y movido también las vallas del perímetro.



Han gritado insultos a Pedro Sánchez, así como frases homófobas contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y han coreado gritos como "Puigdemont a prisión", "Arriba España" o "¿Dónde están los Borbones, los Borbones dónde están?.



También han criticado e insultado a la prensa, con pancartas que señalan a RTVE, El Diario o Público.



Muchos manifestantes llevan banderas españolas, algunas con el escudo constitucional recortado, y han cantado el himno de la División Azul y a Primo de Rivera.



Un grupo de asistentes acudió a la concentración en las proximidades de la sede socialista pasadas las 20.00 horas con una decena de banderas con la cara de Miguel Ángel Blanco en las que pone "En tu memoria".



"Este año, las uvas en Ferraz", "Este año ni lotería ni amnistía", "Esa bandera no la merecéis", "España no se vende, España se defiende" y "Prensa española, manipuladora", fueron otras de las consignas coreadas por los manifestantes.



Se trata de la decimosexta noche de protestas, en una jornada en la que miles de personas -170.000 según la Delegación del Gobierno- se han concentrado a mediodía en la Plaza de Cibeles de Madrid convocadas por organizaciones civiles bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación".



Luego una parte de los congregados marchó hacia la calle Ferraz, donde llegaron a concentrarse a primera hora de la tarde unas 3.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno.



A continuación unas cuatrocientas personas -según también las cifras oficiales- decidieron continuar hacia el Palacio de la Moncloa ocupando algunos carriles de la A-6 y obligando a cortar parcialmente el tráfico entre aproximadamente las tres y las cuatro y media de la tarde.

