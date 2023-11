La cantante gallega Luz Casal inaugurará el viernes en Málaga el alumbrado de Navidad

La gallega universal Luz Casal será la encargada de pulsar el botón que dará luz a la Navidad malagueña de 2023 el próximo viernes 24 de noviembre.

La cantante, estrechamente vinculada a Málaga, estará en la entrada de calle Larios a las 19.00 horas. Será días antes de su concierto en Estambul, el 30 de noviembre, donde tiene ya las entradas agotadas.

Así lo han informado desde el Consistorio malagueño en un comunicado, recordando que su canción 'Un lugar perfecto' es la banda sonora de una campaña promocional del Ayuntamiento.

Han recordado las palabras de la cantante durante la presentación del vídeo, sobre que "'Un lugar perfecto' es una declaración de amor. Málaga me ha dado familia, casa, amigos y cosas extraordinarias que la ciudad comparte con todo el mundo. La música es de mi gran amigo Etienne Daho y el guitarrista francés Jean-Louis Pierrot y la letra la compuse desde la terraza de mi casa en los días oscuros de la pandemia".

Luz Casal será la protagonista de un acto que ya es simbólico en el calendario de la ciudad cada último viernes del mes de noviembre. Minutos antes del encendido habrá intervenciones del alcalde, Francisco de la Torre, y de la artista. También estarán la concejala de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, y más ediles de la Corporación.

Tras el encendido será el concierto de 'Siempre así' organizado por la Cope. El viernes 1 de diciembre se inaugurará el vídeo mapping y también comenzará el nuevo espectáculo 'Luces del Botánico' titulado 'Angelical'.

REFERENTE EUROPEO

Según han asegurado desde el Ayuntamiento, las plataformas de turismo europeo "han vuelto a mirar a Málaga y sus luces de Navidad que entran en las listas de las recomendaciones para visitar en esta época del año: https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/m... ".

Este año las calles y plazas del centro histórico y zonas emblemáticas de la ciudad estrenan la decoración luminosa; mientras, calle Larios conserva el conjunto de 'Ángeles celestiales' que se presentó el año pasado. También seguirá el espectáculo en esta vía y además de ofrecer nuevos temas musicales, por primera vez el 27 y el 28 de diciembre podrán oírse verdiales para darle protagonismo a la melodía más ancestral malagueña.

En estos espacios va a haber más de 2,2 millones de puntos de luz led repartidos en medio millar de calles, plazas y glorietas. Un total de 80 de esas calles están en las zonas emblemáticas. Igualmente habrá espectáculos de proyecciones arquitectónicas o vídeo mapping en la torre mocha de la catedral.

"La ayuda a la reactivación económica, el disfrute de la ciudadanía y la excelencia en la decoración navideña siguen siendo los pilares que sustentan el esfuerzo del Ayuntamiento, a través del Área de Servicios Operativos y Fiestas, a la hora de iluminar sus calles y vías durante la próximas fechas navideñas", han indicado.

Para ello el Consistorio destina 1,4 millones de euros. El alumbrado será entre las 18.30 y las 24.00 horas ---lunes, martes, miércoles y domingo-- y los fines de semana --jueves, viernes y sábado-- y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2.00 horas. Los días 24, 31 estarán hasta las 6.00 horas.

Toda la decoración luminosa del centro histórico, excepto calle Larios, y las zonas emblemáticas se estrena este año. La Alameda va a contar con un sistema luminoso entre las ramas que va a lucir tanto durante la noche como de día. Es un sistema entrelazado a modo de bosque luminoso que potencia el esplendor de los propios ficus.

En total, en la Alameda son 270.000 puntos de led y 4.500 puntos del entramado conocido técnicamente como 'forest'. Además en los laterales de este espacio de la ciudad se han situado dos almendros luminosos más que el año pasado. La plaza de Torrijos contará con siete de estos almendros.

Entre los nuevos elementos de decoración de encuentran las figuras luminosas de los Reyes Magos en la entrada del túnel de la Alcazaba; en calle Echegaray, piezas de ángeles con trompetas; en la plaza del Carbón, bolas navideñas de colores; y en la plaza de Jerónimo Cuervo del Teatro Cervantes, un árbol decorativo singular realizado a base de material dorado y brillos.

Los 'Ángeles celestiales' de calle Larios es una propuesta de arte luminoso realizado por la empresa concesionaria del concurso, la andaluza Iluminaciones Ximénez. Son 16 ángeles de cuatro metros de altura sustentados en 32 columnas laterales.

La música que sonará en los espectáculo será navideña: 'Jingle bells' (André Rieu-Johann Strauss Orchestra), 'We wish you a Merry Christmas', 'Carol of the bells' (Pentatonix), 'Navidad Épica' y 'Hacia Belén va una burra'. También está previsto que se puedan oír alguna melodía que ya sonó el pasado año. Habrá tres pases cada día, excepto el 24 y el 31 de diciembre. Serán a las 18.30, 20.00 y 22.00 horas. Las luces, todos los días, se encienden a las 18.30 horas.

OTROS ESPECTÁCULOS

La fachada de la torre mocha de la Catedral en su lateral sur va a volverá a ser una de las protagonistas de esta Navidad ya que sobre ella se va a proyectar un vídeo mapping o proyección arquitectónica. Este año se estrena el espectáculo basado en un cuento titulado 'Ángel de luz'.

Esta actividad la realiza la empresa Firefly Events y los pases serán a las 18.45, 20.00 y 22.00 horas, todos los días desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre. La duración aproximada del espectáculo es de ocho minutos. Cuenta con la colaboración del Obispado y tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido.

Calle San Juan también está de estreno con una decoración que divide la calle en tres espacios luminosos diferenciados. En primer lugar la zona de los 'Espumillones lumnosos', que cuentan una luz ultra cálida y están dispuestos en formaciones paralelas; 'Lágrimas luminosas' es el nombre de la parte central con microleds gigantes configurados verticalmente a modo de bastones; y por último, 'La cueva mágica' que hace discurrir al paseante por el interior de la una caverna de luces con estalactitas. Para ello se cuenta con 300 metros lineales de guirnaldas de microled colgante.

Las calles Molina Lario y once transversales de calle Larios van a contar con una decoración especial basada en lámparas de salón de araña. Así en Molina Lario y las transversales de Larios (Sancha de Lara, Don Juan Díaz, Bolsa, Stranchan, Moreno Monroy, Martínez, Alarcón Luján, Manuel Pérez Bryan, Álvarez Fonseca, Marín García y Liborio García) tendrán un total de 76 lámparas de salón de araña tridimensionales formadas por cuatro caras enlazadas por cordones de micro-flash.

En total, 2.231.042 puntos de luz LED iluminarán calles y rotondas de Málaga en Navidad, alrededor de 80 corresponden a las zonas emblemáticas. En estas zonas se han decorado 109 árboles y se han dispuesto 276 arcos, 2.496 guirnaldas, 43 figuras de suelo, 64 motivos de farola, tres pinos de estructura tridimensional, 526 motivos agrupados, 16 arcos especiales para calle Larios y seis letreros, entre otros motivos.

Desde 2010, el Ayuntamiento viene realizando este alumbrado usando tecnología led "por lo que el consumo eléctrico es pequeño". Se estima que la restricción del horario puede suponer 7.000 euros de ahorro en relación a los 21.072,3 euros en 2021. Esta reducción significará también el ahorro de cuatro toneladas de CO2.

Han estimado que la previsión este año es que el consumo del alumbrado navideño "represente un gasto de alrededor de 14.000 euros en las zonas emblemáticas, frente a los 53.760 que supuso en 2009". El porcentaje sobre el total del coste de consumo del Ayuntamiento en el alumbrado de la capital se puede situar en el 0,2%. En cuanto a los kilovatios instalados son 137, frente a los 1.000 de 2009. En 2010 ya hubo una bajada.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es