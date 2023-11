El Unicaja, ante el reto de ganar como visitante al Real Madrid 18 años después

El Unicaja, que acumula ocho victorias consecutivas entre la Liga Endesa y la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), se enfrenta este domingo a domicilio (12.30 horas) al líder invicto con nueve triunfos, el Real Madrid, al que no gana en su cancha en la fase regular de este torneo desde hace dieciocho años.



El equipo malagueño ya se enfrentó esta temporada en partido oficial al conjunto madridista en la final de la Supercopa, que se decantó a favor de los blancos (88-81), con lo que el Real Madrid, con las dos victorias en esa primera competición de la temporada, las nueve en la ACB y otras ocho en la Euroliga, suma diecinueve triunfos consecutivos.



A esa estadística se une el que el Unicaja buscará romper el maleficio en el WiZink Center, donde no ha ganado nunca al Real Madrid en la fase regular en las once temporadas en las que se han enfrentado en ese recinto deportivo.



De hecho, hay que remontarse dieciocho años atrás, al 15 de enero de 2006, para encontrar la última victoria del Unicaja (77-86), que tuvo lugar en el Palacio de Vistalegre ante un rival dirigido entonces por dos viejos conocidos de la afición malagueña, el serbio Bozidar Maljkovic y su técnico ayudante Joan Plaza.



El Unicaja sí sabe lo que es ganar en el WiZink Center frente al Real Madrid, ya que lo hizo el 15 de marzo de 2013, pero en otra competición, en el 'Top 16' de la Euroliga, cuando se impuso 74-77.



En aquel encuentro se encontraban dos jugadores de la actual plantilla cajista, el pívot brasileño Augusto Lima, todavía en fase de recuperación de una grave lesión, y el base Alberto Díaz, que no disputó ningún minuto ese día.



Desde aquel encuentro, la formación andaluza no ha vuelto a ganar al Real Madrid en su cancha en ninguna competición, una larga sequía a la que ahora tratará de poner fin parar sumar la novena victoria consecutiva y continuar asentado en la cuarta posición de la tabla.



Son 104 partidos los disputados ante el Real Madrid a lo largo de la historia y todas las competiciones, el tercer equipo al que más veces se ha enfrentado el Unicaja, con un balance de 30 victorias y 74 derrotas, mientras que en la fase regular son 38 encuentros los jugados en Madrid, con solo cuatro triunfos visitantes.



En la presente temporada, sin embargo, el Unicaja ya se ha medido a los blancos en dos ocasiones, en el torneo Costa del Sol de pretemporada, con victoria malagueña (83-66) y en la citada final de la Supercopa Endesa.



Será también el reencuentro del alero Jonathan Barreiro con el conjunto blanco, equipo en el que se formó y con el que debutó en Liga Endesa en la temporada 2013-14, hace 10 años, disputando dos encuentros.



El actual entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, volverá a verse con el Unicaja, al que dirigió durante dos temporadas, desde enero de 2011 a marzo de 2012, además de ser entrenador ayudante con anterioridad, entre 2004 y 2006, con el italiano Sergio Scariolo.

