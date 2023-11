Pablo Pin pide “jugar en equipo para poder competir”

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, ha pedido a los suyos “jugar en equipo para poder competir” este domingo ante el Morabanc Andorra, uno de los conjuntos “con más talento individual” de la Liga Endesa.



“No nos podemos fijar en enfrentamientos individuales con un equipo como Andorra por los jugadores que tiene. En el uno contra uno puro seguro que vamos a salir perdiendo”, comentó Pin en la rueda de prensa previa al choque.



El técnico dejó claro que e Morabanc Andorra “es uno de los equipos que más talento individual tiene de la liga, incluso metiendo a equipos grandes” y destacó del rival “el nivel de talento de creación de juego, de generación de ventajas, de talento puro de jugar al baloncesto”.



“Tenemos que pensar en hacer un buen trabajo colectivo. No podemos pensar en las parejas de Thomasson con Montero o de Cheatham contra Tyson, no tiene sentido. Si no somos capaces de jugar en equipo tanto en ataque como en defensa, no podremos competir", sentenció el entrenador del Covirán Granada.



Pin no ocultó que “las derrotas hacen mella” por lo que “el equipo no está en su mejor momento a nivel mental”.



“Vamos teniendo un punto de presión por la situación que nadie la quiere, pero por el equipo que somos tenemos que saber movernos ahí. No podemos tener miedo a vivir la Liga Endesa porque es la que nos toca”, aseguró.



“El equipo sabe de la importancia de este partido y de la fase de la temporada que viene. Lo que necesitamos es tener la cabeza fría y saber que queda mucho por jugar”, reflexionó Pin, quien también reconoció que van a “ir al mercado” por el flojo rendimiento del israelí Yiftach Ziv y la lesión del lituano Evaldas Kairys, por lo que están “mirando tanto un pívot como un base”.



“Tenemos que tomar la mejor decisión posible, tener paciencia y la cabeza fría. Tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla lo mejor posible. El mercado está difícil, hay pocos pívots y bases”, subrayó el técnico.

