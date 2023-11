The Exploding Boys en un concierto especial en La Guarida del Ángel

Concierto especial de The Exploding Boys, con los Tributos a The Cure, Depeche Mode, New Order & Joy Division en el espacio cultural, musical y de ocio de Jerez de la Frontera, en La Guarida del Ángel.

La banda te lo explica así:

“TRAEMOS NUESTRA NUEVA PROPUESTA JERÉZ DE LA FRONTERA‼️ Y de qué forma... Con NUEVOS Set homenaje a lo mejor de NEW ORDER & JOY DIVISION ADEMÁS DE NUESTROS CONOCIDOS TRIBUTOS A THE CURE Y DEPECHE MODE!!!

THE EXPLODING BOYS, The Cure Tribute Band since 2006, está considerada la Mejor Banda Tributo a The Cure de Europa, lleva 17 años en activo y ha ganado el Premio de la Prensa al MEJOR GRUPO TRIBUTO DE ESPAÑA”.

En esta noche tan especial, estrenan en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera su nueva formación para el tributo a THE CURE, DEPECHE MODE, NEW ORDER & JOY DIVISION.

Estamos ante una mágica noche con la mejor música en directo. Un concierto único que desde la redacción de #cadizsuenabien te recomendamos con la seguridad de que no saldrás decepcionado.

Las puertas de La Guarida se abrirán a las 21:30 horas, para que la música fluya desde el escenario a partir de las diez y media de la noche.

Las entradas aquí:

https://www.dabutix.com/tickets/jerez-the-cure-depeche-mode-new-order-joy-division-tributes-274683?r=638355365237151454

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es