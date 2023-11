Andy y Lucas estallan contra los Latin Grammy por no haber sido invitados

Esta semana se han entregado los Premios Latin Grammy en Sevilla, que se ha convertido en el centro mundial de la música latina.

Decenas de caras conocidas dentro y fuera del mundo de la música se han dado cita en la capital andaluza para participar en una de las galas más esperadas del año.

Pero nunca llueve a gusto de todos y, sin duda, una de las ausencias más destacadas ha sido la del dúo gaditano Andy y Lucas, que precisamente esta semana ha anunciado su "descanso" por motivos de salud.

Apenas a cien kilómetros de donde se celebraba la gala, los componentes del dúo gaditano han mostrado su malestar por no haber sido invitados. Ha sido a través de un vídeo distribuido por Lucas González en las redes sociales del grupo, que lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus veinte años cosechando éxitos en el mundo de la música, tanto en España como en el resto del mundo, y realizando giras por multitud de países.

"No es un vídeo por celos, sino por justicia y por los números que nos avalan", adelanta Lucas, asegurando que les dan igual las críticas "porque nos vamos a jubilar, pero no podemos mirar para otro lado"

"Me parece de no estar a la altura que un grupo como un grupo como 'Andy y Lucas', que estamos a 100 kilómetros, la primera vez que se hace en España, y además en Andalucía, no se nos haya invitado ni a una cena de los Latin Grammys". "Nosotros somos patrimonio de la humanidad en Andalucía y no se nos ha invitado ni a una comida", lamenta Lucas González, añadiendo que no se refiere a haber sido "nominados o premiados porque eso ya es otra cosa".

"Ha ido muchísima gente que ni canta ni es del gremio porque los Latin Grammy se están convirtiendo en Fitur, algo para irte cinco días, escaparte de tu mujer y tomarte tres vinos", opina.

Tampoco déja títere con cabeza a la hora de criticar las categorías de los premios ("ahora está nominado cualquiera") y mostrar el enfado ante su incomprensible ausencia.

"Parece que por no llevar gafas de sol, collares de oro y relojes de 10.000 euros no pintamos nada en esa clase de reconocimientos", apostilla.

"Nuestro mayor éxito es el público que tenemos", sentencia Lucas agradeciendo todos los mensajes que están recibiendo como dúo tras anunciar su gira de despedida.

