Alcaraz rebaja a Medvedev y se cita con Djokovic en semifinales

El español Carlos Alcaraz se impuso este viernes en dos sets al ruso Daniil Medvedev en las Finales ATP de Turín, con un tanteo de doble 6-4 que le sirvió para acceder a semifinales como primero de grupo, por lo que se medirá al actual 'Maestro' y número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.



Alcaraz se presentó en el Pala Alpitour con la tranquilidad de saberse dueño de su propio destino. Una victoria le permitía el acceso directo a las semifinales en su primera participación en el prestigioso torneo, pero incluso perdiendo podía soñar con una clasificación. No lo necesitó el de El Palmar, que frustró el pleno de victorias de un Medvedev en un momento de forma espléndido.



El ruso, un rival clasificado pero siempre complicado, especialmente con el potente saque que en una pista tan rápida podía complicar sobremanera el objetivo de las semifinales. Pero las dos victorias (Indian Wells y Wimbledon) en los tres enfrentamientos esta temporada reconfortaron a Alcaraz tras su inicio dubitativo en la pista azul italiana, esa en la que, en cambio, Medvedev había arrasado hasta ahora, hasta que se encontró con el prodigio murciano.



Fue un duelo igualado, no especialmente vibrante, entendible al estar uno de los contendientes clasificado. Ninguno falló, pero ninguno estuvo cómodo en el inicio. Se alternaron el dominio por tramos, pero fue Alcaraz el que, merecidamente, levantó más veces el puño y el que gritó para celebrar el primer envite.



Comenzó con doble falta de Medvedev el partido y así lo terminó. Pareció con ese primer fallo que no iba a tener el día y lo pondría fácil para Alcaraz. Un espejismo, pues puso contra las cuerdas al murciano en el tercer juego, cuando gozó de dos bolas de 'break' a las que tuvo que responder 'Carlitos', sacando derechas potentes desde el fondo y un par de dejadas marca de la casa para mantener el saque y el empate a dos.



Ese fue el primer momento en el que 'Charly' se vio bien. En el próximo que se sintió superior rubricó la rotura de servicio al ruso para poner el 4-3 tras un juego en blanco perfecto y confirmar, no sin sufrir el 'break con su saque (5-3) encarrilando un set que cerró con autoridad. Celebró puño cerrado en alto y miró al banquillo. "Vamos", dijo. Tenía la mitad del trabajo hecho.



El problema es que a Medvedev nunca hay que darlo por muerto, y menos si durante el partido daba señales de estar a un nivel altísimo, con algunos golpes imparables para la sensación del circuito.



Aguantaron ambos con sus aque. El moscovita reinó desde la línea de fondo con numerosos golpes directos en el primer servicio que no encontraron respuesta, pero Alcaraz se las ingenió para poder rebatirle con los propios.



Pero irónicamente, fue una doble falta de Medvedev, como aquella del inicio del partido, la que acabó con el partido. Perdió su saque el ruso ante la solidez de Alcaraz, que no dejó pasar la oportunidad y selló el 'break' con su servicio, dejando el partido visto para sentencia.



Gritó y celebró de nuevo con el puño en alto. 'Charly' ya está en semifinales como primero de grupo, por lo que se enfrentará al serbio Novak Djokovic en un duelo espectacular por estar en la final. Medvedev, que ya estaba clasificado, se medirá con el italiano Jannik Sinner.

