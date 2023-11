El Real Madrid, en vilo por Vinícius

ras la lesión sufrida por Eduardo Camavinga con la selección francesa, a la espera de saber el tiempo de baja en una resonancia que se le practicará este viernes por un esguince de rodilla, el Real Madrid está en vilo por el brasileño Vinícius Junior, que tuvo que ser sustituido en Barranquilla y piensa que ha recaído de su lesión muscular.



Vinícius tuvo que abandonar el partido de Brasil ante Colombia, tras dar la asistencia del gol de su selección en el inicio de un partido en el fueron remontados en la segunda parte. A los 26 minutos tenía que dejar su sitio en el campo tras sentir un problema muscular en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.



"Creo que es la misma lesión que la última vez", confeso Vinícius en la zona mixta del estadio. "Recibí un golpe ahí y me resentí un poco más tarde, pero mañana haremos pruebas a ver cómo voy".



Vinícius aseguró que "está difícil" su participación ante Argentina tras la primera revisión médica a la que fue sometido. "Por lo que los médicos me han dicho está difícil, pero se intentará todo".



A la espera de conocer el tiempo de baja de Camavinga este viernes, que no se confía en que sea menos de un mes, el Real Madrid está preocupado por el estado de Vinícius y la opción de que tras recuperar el mejor de sus niveles en los dos últimos partidos, marcando y asistiendo ante el Sporting de Braga y el Valencia, se vea obligado a parar de nuevo.



El 25 de agosto, en su tercer partido de la temporada, Vinícius sufrió en el duelo de Balaídos ante el Celta una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que le tuvo un mes fuera de los terrenos de juego.



Las lesiones están castigando con dureza al Real Madrid esta temporada, que inició con dos problemas graves de rodilla de Thibaut Courtois y Eder Militao, y en el presente Carlo Ancelotti sigue sin poder contar con Dani Ceballos, el jugador que más cerca está de volver, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y está pendiente de la evolución de la lesión de hombro de Jude Bellingham. A ellos se ha sumado Camavinga en un momento en el que el 'virus FIFA' puede extenderse con otro referente del club blanco como Vinícius.

