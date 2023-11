Rusia derriba drones en región fronteriza con Bielorrusia por tercera vez en una semana

La defensa antiaérea rusa derribó este viernes tres drones sobre la región de Smolensk, al oeste de Moscú y fronteriza con Bielorrusia, informó el Ministerio de Defensa.



"Los sistemas de defensa antiaérea destruyeron tres aparatos no tripulados de Ucrania sobre la región de Smolensk", señaló Defensa en un comunicado.



El mando militar ruso no precisó las características de los aparatos destruidos ni informó de posibles víctimas o daños en tierra.



Se trata de la tercera vez en una semana que la defensa antiaérea rusa derriba drones ucranianos en la región de Smolensk, que no tiene frontera con Ucrania.



La víspera, Rusia derribó cinco aparatos no tripulados, tres de ellos en la región de Briansk y dos, cerca de la península de Crimea.

