Unos Grammy latinos con sabor flamenco, con permiso de Shakira y Karol G

El flamenco, reivindicado como género musical universal en la edición más española de los Latin Grammy, ha impregnado la entrega de premios celebrada en Sevilla, durante una gala en la que Niña Pastora ha logrado el premio al mejor disco en este género. Aunque Shakira ha sido al final una de las grandes protagonistas al alzarse, junto a Bizarrap, con el premio a mejor canción pop, agradeciendo, entre otros, al "público español" por apoyarla "en los tiempos difíciles", en referencia a su ya terminada relación con el futbolista Gerard Piqué. Por su parte, Karol G. ha ganado el Latin Grammy al mejor álbum del año por ‘Mañana será bonito’, también el mejor disco urbano de 2023.

La entrega de premios ha contado con numerosas referencias al flamenco y Niña Pastori ha logrado el reconocimiento a su disco "Camino", con el premio al mejor disco flamenco, "que es la música más bonita que hay", ha dicho emocionada al recoger su gramófono dorado.

La 'Premiere', durante la que se entregaron el grueso de los galardones, especialmente los más técnicos y más específicos, comenzó con un número en vivo protagonizado por los cinco artistas nominados al mejor disco en esta categoría.



Entre rojos encendidos y con un fondo inicial de toque de martillo y yunque, los cantaores Israel Fernández y Niña Pastori se han arrancado primero con el cante más ortodoxo, en un largo número en el que no ha faltado ni baile ni cajón y al se han unido después el bajista Juanfe Pérez, así como Diego Guerrero y Omar Montes para mostrar sus respectivos estilos de fusión.



El homenaje inicial al flamenco forma parte de los 'guiños' prometidos a la sede, este año, de la 24ª edición de los Latin Grammy, que tienen lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES), en la primera ocasión en la que se celebran fuera de Estados Unidos, en la que las referencias a Andalucía, a Sevilla y a la cultura andaluza han estado más que presentes.

En una noche con los premios muy repartidos, las colombianas Shakira y Karol G, la mexicana Natalia Lafourcade, el argentino Bizarrap y el productor y compositor mexicano Edgar Barrera, han sido los triunfadores de la 24 edición de los Latin Grammy, con tres premios cada uno.



En una gala celebrada en Sevilla, Karol G. se ha llevado los galardones a mejor álbum del año y mejor álbum de música urbana por 'Mañana será bonito', así como el de mejor fusión/interpretación urbana, por 'TQG', junto a Shakira. La también colombiana ganó además los premios a mejor canción del año y mejor canción pop por 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', junto a Bizarrap.



El músico argentino logró también, junto al español Quevedo, el Latin Grammy a mejor canción urbana por 'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52', mientras que Lafourcade ganó los premios de mejor grabación del año, mejor álbum de cantautor y mejor canción de cantautor, por 'De todas las flores'.



Por último, Barrera, que llegó a la gala como el más nominado, con 13 candidaturas, se fue de Sevilla con otros tres Latin Grammy, los de mejor productor, mejor canción regional ('un X100to') y compositor del año.

Por su parte, la cantautora venezolana Joaquina ha sido designada "Mejor nuevo artista" en la gala de los premios Latin Grammy que celebra su 24 edición en Sevilla, en una categoría a la que aspiraban otros nueve jóvenes artistas o grupos musicales latinos.

Los españoles ganadores de Latin Grammy

Además de Niña Pastori, han sido galardonados el español Quevedo y el argentino Bizarrap han obtenido el premio a mejor Canción Urbana como compositores de su famosa 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52', que ya logró la proeza de mantenerse durante siete semanas en el número uno global de Spotify.



Aunque argentina, su residencia en España desde hace años convierte casi en una artista del país a Nathy Peluso, que se ha llevado mejor video musical versión corta por "Estás buenísimo" y los directores de ese videoclip, Félix Bollaín & Rogelio González, son españoles y miembros de la productora Little Spain, la que está asociada a C. Tangana.



Por su parte, Marcos Vidal con "Lo que vemos" ha ganado el premio al Mejor Álbum Cristiano en español, y al recoger el galardón ha confiado en que como "este premio sirva para que se dé más visibilidad a los cristianos en España, que existimos".



El grupo Arde Bogotá no ha logrado el premio al Mejor Álbum de Rock, que ha sido para Molotov con "Solo D' lira", ni el Latin Grammy a la mejor canción de rock, al que aspiraban con "Los perros", que ha sido para "Leche de tigre", interpretada por Diamante Eléctrico y compuesta por uno de sus integrantes, el colombiano Juan Galeano.

Rosalía, Alejandro Sanz y Antonio Banderas

Mientras, cantando por Rocío Jurado abría Rosalía la gala de los Latin Grammy, en un Fibes que se ha electrificado con la delicada versión que la artista catalana ha hecho del "Se nos rompió el amor" que popularizara la artista chipionera y que compuso Manuel Alejandro en los años ochenta.



Lo ha hecho enfundada en un largo vestido negro de pronunciado escote y arropada por una treintena de músicos que pronto ha virado el tono de la canción a un quejío más flamenco.

También Alejandro Sanz recuperó su emblemático tema "Corazón partío" durante su actuación en la 24ª edición de los Latin Grammy, con una puesta en escena muy andaluza, junto a un numeroso cuerpo de baile que jugaron con abanicos y mantones de Manila durante la gala que se celebra en Sevilla.

Por otro lado, el actor, director y empresario Antonio Banderas recibió el Premio de la Presidencia de 2023, que otorga la Academia Latina de Grabación, apuntando que "yo necesito la música como comer", un reconocimiento que solo se otorga en ocasiones excepcionales y con la que se reconoce a destacados miembros de la comunidad latina por promover y fomentar las artes y cultura en el mundo.

