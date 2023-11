Moreno intentará que los Grammy vuelvan a Andalucía, que Sevilla "ha disfrutado"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha dicho este jueves que esta semana ha sido "histórica" para la capital andaluza y que la ciudad "ha disfrutado" con los Latin Grammy y los nominados también lo han hecho de la ciudad.

Antes de asistir a la gala de los premos Latin Grammy, el alcalde ha recordado a los periodistas que Sevilla ha acogido la primera gala de los Latin Grammy que sale de los Estados Unidos.



"Creo que la ciudad esta semana ha disfrutado y que todos los nominados han disfrutado de la ciudad de Sevilla", ha señalado Sanz, para quien está siendo "una oportunidad histórica que Sevilla está aprovechando".



Para el alcalde, Sevilla es "una ciudad con posibilidades infinitas, capital de la música, con el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa".



Y también, ha añadido, "una ciudad especializada en organizar grandes eventos deportivos, musicales y culturales y esta semana es prueba de ello".

Moreno dice que intentará que en 2025 los Latin Grammy vuelvan a Andalucía

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que va a intentar que en 2025 los Latin Grammy vuelvan a la comunidad andaluza.

Moreno ha declarado a los periodistas que la Academia de Grabación Latina le ha trasladado que el año que viene los premios vuelven a Estados Unidos, pero que en 2025 tienen la intención de salir de nuevo.



"Competimos con otras ciudades, pero vamos a intentar por todos los medios que en el 25 podamos atraerlos otra vez a Andalucía", ha dicho el presidente andaluz.



Ha asegurado que Andalucía y Sevilla están "acostumbradas a grandes eventos". "Sabemos organizar y además lo hacemos con talento, con alegría", ha apostillado.



"Prueba de ello es que alguno de los americanos me dice que se va a comprar una casa por aquí, lo que demuestra que se han quedado enamorados de una ciudad, de una tierra y de una comunidad que son maravillosas".



Moreno ha incidido en que la celebración de los Latin Grammy en Sevilla supone un importante beneficio para Andalucía y para España "no solo en términos económicos, si no en términos de proyección y márketing".

El ministro de Cultura dice que es un "privilegio y honor" acoger los Latin Grammy

Mientras, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado que Sevilla, además de ser una ciudad que "tiene algo muy especial", ha tenido ahora "el privilegio y el honor" de acoger la celebración de la entrega de los premios Latin Grammy, a la que asiste esta noche en Sevilla.



"Pocos lugares como Sevilla, como Andalucía podrían ofrecer el calor, la amistad, la cercanía y la proximidad que necesita un acontecimiento que por primera vez sale de su sede, digamos, natural", ha asegurado el ministro.



Además, ha expresado su deseo de que "de vez en cuando salgan de Estados Unidos y visiten España y otros países latinoamericanos" porque -ha agregado- hay una música que nos une".



"Tenemos mucho interés en promover a nuestros artistas y nuestra industria musical, y esto ha de ser una palanca porque han demostrado que saben organizarlo como nadie", ha destacado.



Preguntado sobre si el año próximo asistiría también como ministro a esta entrega de premios, ha contestado con humor que como el próximo año es la 25 edición "hay un cierto compromiso de que se celebren en Estados Unidos, y eso es hacer previsiones a dos años y aquí no podemos hacerlas ni a dos semanas".



Sobre su continuidad en el Gobierno ha asegurado que "el presidente (Pedro Sánchez) cuida mucho las normas y las costumbres institucionales y él toma posesión mañana y será a partir de entonces cuando empiece a confeccionar su equipo de Gobierno", tras lo que ha añadido que él es "un hombre de equipo".

La embajadora de EEUU muestra su satisfacción por el trabajo con el Gobierno español

Por último, la embajadora de EEUU en España, Julissa Reynoso, ha asegurado que "estamos como nación muy contentos con nuestro trabajo con España y esperamos trabajar con el Gobierno de manera positiva como lo hemos hecho en los últimos años".



Reynoso, que ha asistido en Sevilla a la entrega de los premios Latin Grammy, ha mostrado ante los periodistas sus felicitaciones por haber culminado el nuevo proceso de elección de presidente de Gobierno y ha añadido que entre ambos países existe "una agenda muy completa y tenemos muchos logros, y mucho más que hacer".



Preguntada sobe si la investidura de Pedro Sánchez ha sido polémica, ha respondido: "Esos temas internos se los dejo a los españoles. Lo que sí le puedo garantizar es que con el Gobierno del presidente Sánchez vamos a trabajar muy bien".



Preguntada sobe si la investidura de Pedro Sánchez ha sido polémica, ha respondido: "Esos temas internos se los dejo a los españoles. Lo que sí le puedo garantizar es que con el Gobierno del presidente Sánchez vamos a trabajar muy bien".



"Sevilla es una ciudad con posibilidades infinitas; capital de la música, y tiene el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa, y es también, entre otras muchas cosas, una ciudad especializada en organizar grandes eventos, deportivos, musicales y culturales", concluido.

