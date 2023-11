PP y Vox tumban las enmiendas a la totalidad de la izquierda a los presupuestos andaluces

El pleno del Parlamento ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad a los presupuestos andaluces de 2024 presentadas por PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, gracias a la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox, grupo que no ha enmendado el texto a la espera de las enmiendas parciales.



Los presupuestos, que ascenderán a 46.753 millones de euros, crecerán en 1.149 millones de euros, un 2,5 por ciento, respecto al presente ejercicio, en el que ascendieron a 45.603,83 millones de euros, y que permitirán más inversiones para reforzar los servicios públicos y para apoyar la iniciativa económica.



Las cuentas para 2024 generan "confianza, solvencia y eficacia" y se cimenta en la "estabilidad" política y social con la que cuenta Andalucía gracias a la gestión del Gobierno andaluz, según la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, mientras que los grupos de la izquierda han coincidido en calificarlas de poco creíbles.



Las cuentas, que fueron aprobadas por el Gobierno andaluz el pasado 31 de octubre, "alinean" la solvencia con la estabilidad y "va más allá de los números", puesto que da respuesta a las "necesidades reales" de progreso y bienestar, además de apostar por los servicios públicos de calidad, y estar comprometidos con el tejido productivo para crear riqueza y empleo, según ha explicado la consejera.



Un 62 por ciento se destina a gasto social y un total de 5.809,7 millones para inversiones, un 6,2 por ciento más que en el presente ejercicio, mientras que se contempla una previsión de 53.400 empleos nuevos.



Sanidad se lleva el montante principal con más de 14.000 millones (30,5 por ciento), seguida de Educación con más de 10.500 (18,5 por ciento), y destacan también las medidas de apoyo al tejido productivo, con 6.724 millones y los 578 millones que irán para las inversiones en materia de agua, otra de las grandes prioridades para el Gobierno andaluz.



En defensa de la enmienda presentada por su grupo, la portavoz de Economía del PSOE en el Parlamento, Alicia Murillo, ha calificado el presupuesto del Gobierno del PP como "chapuza" y que está "tuneado y dopado" y ha advertido de que "aunque la Junta diga que es un presupuesto histórico en términos reales está decreciendo".



"Provoca contracción económica, es injusto y aumenta la brecha social", ha dicho Murillo, que ha añadido que "es una chapuza, está tuneado y dopado" con 3.500 millones de euros, además de que "no le sirve a los andaluces".



Ha sustentado esta afirmación en que "no soluciona que haya un millón de andaluces en listas de espera, cuatro con problemas en el suministro de agua, jóvenes sin cobrar el bono alquiler o que sea la comunidad con más desempleados".



Por Andalucía ha denunciado que el presupuesto de Andalucía para 2024 presentado por el Gobierno andaluz "no atiende a la realidad económica" de Andalucía porque no pone al servicio de los ciudadanos "las necesidades" en políticas públicas.



En defensa de la enmienda a la totalidad a los presupuestos presentada por el grupo de Por Andalucía, su portavoz, Inmaculada Nieto, ha indicado que se basa en la pérdida de recursos, en la contribución de la política fiscal, en el deterioro de los servicios públicos y la ejecución presupuestaria.



Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, José Ignacio García, ha calificado el presupuesto de la Junta como "perjudicial" para la comunidad, a la que "no saca de ser subalterna", aunque ha mostrado su "voluntad de diálogo", al tiempo que ha lamentado las "formas" del Gobierno regional, del que ha dicho que "tiene a gala ser el de la transparencia y ya a la mitad del trámite parlamentario no está siendo así".



Tras mostrar su "oposición frontal desde lo ideológico", García ha planteado que Andalucía "es subalterna a las condiciones del mercado y profundamente dependiente: cuando tiembla la economía mundial mucho aquí nos caemos", ha alertado.



Vox, que no ha presentado enmienda a la totalidad, ha denunciado este jueves que los presupuestos andaluces de 2024 se caracterizan por seguir con la "herencia" de los gobiernos socialistas y ha lamentado que en política fiscal, además del canon del agua, desde el Gobierno del PP se esté planteando la recuperación del impuesto de Patrimonio.



En su intervención, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha lamentado que las familias andaluzas "pagan más y reciben menos" y ha aventurado que con los presupuestos del próximo año "parece que no tienen un plan que se va enmendando a sí mismo".



El portavoz económico del PP en el Parlamento, Pablo Venzal, ha acusado a los grupos de la oposición de "manipular y tergiversar la verdad" sobre el presupuesto de la Junta para 2024 durante el debate a la totalidad de las cuentas del próximo año.



En su turno de intervención, que ha cerrado el debate con los grupos antes de la votación final, Venzal ha acusado al PSOE de haber utilizado su intervención para comparar la situación actual y lo que aporta el Gobierno central a Andalucía con la época en la que gobernaba el PP y Mariano Rajoy.



El proyecto de ley de presupuestos andaluces para 2024 sigue su trámite parlamentario en comisión donde se le presentarán las enmiendas parciales y que culminarán con su debate definitivo a finales de diciembre.

