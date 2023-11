Pacheco y Férriz cruzan reproches tras la agresión a un diputado socialista en Madrid

El portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, y la portavoz socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz, han intercambiado reproches en la Cámara autonómica después de conocerse la agresión a un diputado socialista en el Congreso.



Durante la celebración del debate a la totalidad del presupuesto andaluz para el próximo año la diputada socialista Alicia Murillo ha contado en su intervención que un parlamentario de su partido había sido agredido cerca de la Cámara Baja, durante la segunda jornada de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.



Al finalizar la defensa por parte del PSOE de su enmienda a la totalidad de las cuentas andaluzas, Férriz ha pedido la palabra al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, para solicitar que Fernández-Pacheco "pidiera disculpas por haber asegurado que los socialistas están encantados con que les peguen".



Aguirre ha rechazado la petición de la portavoz socialista y ha pedido que finalicen "los dimes y diretes de colegio entre sus señorías", tras lo cual Férriz ha acudido a su cuenta de la red social X (antes Twitter) para publicar un mensaje sobre lo ocurrido.



"Denunciamos en el Parlamento andaluz que un diputado socialista ha sido agredido antes de llegar al Congreso. Y el consejero y portavoz del Gobierno andaluz dice desde su escaño que estamos encantados con que nos agredan. ¿Cabe mayor ruindad e indecencia en política?", ha escrito.



Fernández-Pacheco ha contestado a través de la misma vía, que no ha dicho eso. "He dicho que el PSOE centra la atención en esos episodios porque están encantados en su papel de víctimas para que no se hable de los pactos de Sánchez", ha asegurado.



El consejero ha mostrado su "más rotunda condena" a cualquier tipo de violencia, también la verbal.



"De sus insultos hablamos otro día", ha concluido.



Férriz ha rebatido de nuevo esta respuesta: "Claro que lo has dicho. Lo hemos oído perfectamente. Lo más fácil era pedir disculpas pero vuestra soberbia os lleva a mentir y en la mentira, a agravar más el problema. ¿Estamos encantados con hacernos las víctimas porque nos agreden?", ha publicado en un nuevo mensaje.



Todo ello ha ocurrido después de que el diputado socialista por Teruel Herminio Sancho haya sido agredido este jueves cerca del Congreso por parte de unos jóvenes que le han lanzado un huevo cuando se dirigía a desayunar junto a otros diputados a los que habían identificado como parlamentarios del PSOE, ha confirmado a EFE el grupo socialista.



El debate de investidura en Madrid ha sobrevolado el pleno andaluz, especialmente en el turno de la consejera de Economía, Carolina España, con la portavoz socialista, Alicia Murillo, ya que la primera ha acusado al PSOE de "traición" a Andalucía por su pacto con Junts, mientras ésta ha afeado a los populares sus "golpes de pecho cuando están creando andaluces de primera y de segunda".

