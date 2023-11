La ONU denuncia la destrucción del último molino de harina de Gaza

El último molino que aún funcionaba para la producción de harina en Gaza, en Deir Balah (centro de la Franja), fue destruido en las últimas 24 horas por ataques, lo que imposibilita la producción de pan en el territorio, informó Naciones Unidas en su informe diario sobre el conflicto.



También en las últimas horas las compañías de telecomunicaciones han anunciado el cese gradual de sus servicios de telefonía e internet por la falta de combustible para sus generadores, lo que dificultará el contacto con la población de Gaza y la recolección de información sobre su situación.



En el informe diario, la Organización para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU destacó que aunque este miércoles se autorizó por primera vez la entrada de combustible a Gaza, la cantidad que logró llegar a la Franja (23.000 litros) no cubre ni las necesidades humanitarias para un día (de unos 160.000 litros).



Mientras continúa el cerco al principal hospital de Gaza, Al Shifa, en el que según el Ejército israelí se refugian grupos armados de Hamás, la ONU insistió en la situación límite de la red sanitaria gazatí, donde sólo uno de los 24 centros hospitalarios del norte de la franja, el de Al Ahli, sigue operando.



Tres hospitales de la zona asediada (An Nasr, Ar Rantisi y Al Quds) cerraron en los últimos tres días de combates en el norte de Gaza.



Hospitales como el de Al Shifa proveen "servicios extremadamente limitados a pacientes internos", ya que actualmente no hay acceso posible a ellos, carecen de electricidad y de suministros.



El informe indica asimismo que la Media Luna Roja Palestina no está pudiendo atender cientos de llamadas de ayuda y peticiones para sacar a personas de escombros en edificios afectados por ataques.



Debido a la falta de comunicación con los hospitales del norte de Gaza, el Ministerio de Salud local lleva cinco días consecutivos sin actualizar las cifras de víctimas en el conflicto, que se mantienen en 11.078 fallecidos (4.506 niños) con más de 27.000 heridos desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre.



Las fuerzas israelíes en el norte de Gaza continúan exhortando a los gazatíes aún presentes en la zona que huyan al sur de la Franja a través de la carretera de Saladino, principal arteria de transporte del territorio: unos 8.000 lo hicieron en las últimas 24 horas, de acuerdo con el documento diario de la ONU.



Testimonios de personas evacuadas a través de esta ruta denuncian que algunos de los desplazados internos son apaleados o desprovistos de sus ropas durante la huida, y que en controles de seguridad israelíes se utilizan sistemas de reconocimiento facial.



El conflicto ha dejado 1,5 millones de desplazados internos en Gaza, dos tercios de la población total, muchos de ellos (ya más de 800.000) refugiados en escuelas y otros edificios de la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNRWA), donde las condiciones de hacinamiento son extremas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es