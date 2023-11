Pedro Sánchez reprocha a Netanyahu su respuesta "equivocada" a los ataques de Hamás

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reprochado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su estrategia ante el conflicto con Hamás porque cree que su respuesta "desproporcionada y equivocada" a los ataques no garantiza la seguridad de los ciudadanos israelíes.



Sánchez ha vertido esa crítica a Netanyahu en respuesta a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante la segunda jornada del debate se su investidura.



Aizpurua le ha pedido que actúe y utilice toda la capacidad diplomática, política y económica que pueda ante este conflicto, porque "no basta con hacer llamamientos al respeto humanitario".



"Le exigimos contundencia por parte de este Gobierno para denunciar sin matices el genocidio contra el pueblo palestino", ha enfatizado.



El jefe del Ejecutivo en funciones ha insistido en su rotunda condena del ataque terrorista de Hamás a Israel y en que este país no está respetando el derecho internacional humanitario, y ha vuelto a defender una conferencia internacional de paz que avance en el reconocimiento del estado palestino.



Pero ha ido más allá en su crítica a Netanyahu porque cree que la estrategia que está siguiendo no está garantizando la seguridad de su país.



"Al contrario, lo que está haciendo es agravar ese sentimiento de inseguridad con la respuesta tan desproporcionada y tan equivocada que está dando al atentado terrorista de Hamás", ha añadido.



Sánchez sí ha elogiado la decisión adoptada este miércoles por el Consejo de Seguridad de la ONU (que Estados Unidos permitió con su abstención) de exigir a Israel pausas humanitarias amplias para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza porque cree que es un paso muy importante.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es